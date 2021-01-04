Экономика

13:25 04.01.2021

Поступления от приватизации в 2020г выросли в 2,5 раза – глава ФГИ

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Поступления от приватизации в 2020г выросли в 2,5 раза – глава ФГИ

Государственный бюджет в 2021 году, согласно предварительным данным, профинансирован за счет приватизации на 2,13 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем у "нековидном" 2019 году и в 10 раз больше, чем в 2018 году, сообщил глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"За год общая цена продажи объектов составит около 3,03 млрд грн. Однако после аукциона еще понадобится время на подписание договора (иногда это растягивается на месяц), а затем еще на оплату. Поэтому госбюджет-2020 успеет получить около 2,13 млрд грн", - сказал он.

Сенниченко уточнил, что среди наиболее успешных примеров приватизации в минувшем году – продажа столичной гостиницы "Днепр" (Киев) за 1,111 млрд грн, за которую боролись 28 участников, а также 1,26 млрд грн от 20 аукционов по продаже активов ГП "Укрспирт".

По его словам, в целом ФГИ провел более 2 тыс. открытых аукционов, на которых цена в среднем росла более чем вдвое по сравнению со стартовой. "Было несколько аукционов со снижением цены там, где какие-то государственные объекты были значительно переоценены, например, база отдыха Национального банка Украины, но в целом рост цены был двукратным", – отметил глава Фонда.

Среди других достижений 2020 году он назвал прием в управление ФГИ в 10 раз больше предприятий, чем за все годы независимости, – 435, а также погашение долгов по зарплате для 15 тыс. работников на 32 предприятиях и возвращение девяти стратегических предприятий под контроль государства с заменой там директоров.

"И еще продолжаем эту работу в судах, в боях. Мы ведем 1935 судебных дел, из которых 149 уже выиграли, защитив права государства как акционера", – добавил Сенниченко.

Он уточнил, что за год компании в управлении Фонда перечислили в бюджет 248 млн грн дивидендов, а "Центрэнерго" удастся вывести в прибыль вместо убытков, которые по итогам 2019 года составляли 2,2 млрд грн.

Как сообщалось, первоначальный план поступлений от приватизации в госбюджет-2020 был сокращен с 12 млрд грн до 0,5 млрд грн при пересмотре госбюджета в начале коронокризиса в связи с введенным запретом на "большую" приватизацию.

Закон о госбюджет-2021 предусматривает роста финансирования госбюджета за счет привтаизации до 12 млрд грн. Правительство уже обратилось к парламенту с предложением снять запрет на "большую" приватизацию.


 

Теги: #приватизация #фги #сенниченко
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