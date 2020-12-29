Экономика

19:05 29.12.2020

"Компания Климат Плюс" купила Борокский спиртзавод за 55,11 млн грн

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"Компания Климат Плюс" купила Борокский спиртзавод за 55,11 млн грн

ООО "Компания Климат Плюс" (Киев) приобрело на онлайн-аукционе Борокский спиртзавод (с. Борок Сокальский р-н Львовской обл.) госпредприятия "Укрспирт" за 55 млн 111,777 тыс. грн.

Согласно информации на сайте "ProZorrо.Продажи", заявку на участие подали также ООО "Финансовая компания "Авиор" и ранее уже успешно участвовавшее в подобных аукционах "СКН "Современная коммерческая недвижимость", которые в ходе торгов увеличили цену более чем в четыре раза от стартовых 13,25 млн грн.

Как отметил Фонд госимущества (ФГИ) Украины в пресс-релизе, это уже 19-й успешный онлайн-аукцион по приватизации объектов "Укрспирта", будущие владельцы которых, после подписания договоров купли-продажи и проведения расчета, получат возможность стать участниками нового рынка спирта.

Объект расположен на 7,59 га в c.Борок. Суточная мощность производства – 1,44 тыс. дал этилового спирта. Год основания – 1908-й, модернизации – 2012-й. Производство на нем временно приостановлено.

Согласно госреестру, собственником зарегистрированной в 2013 году с уставным капиталом 5 тыс. грн "Компании Климат Плюс" выступает ее директор Анатолий Кузько из Киева.

Компания в 2019 году в 4,9 раза нарастила выручку – до 4,34 млн грн, одновременно увеличив чистый убыток в 7,7 раза – до 0,16 млн грн.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года. Согласно ему, до 1 июля 2021 года введен запрет ввода в эксплуатацию новых объектов производства спирта и обязательство сохранения рабочих мест на приватизированных предприятиях в размере 70% штата.

Дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" – Немировского спиртзавода (Винницкая обл.) состоялся 15 октября. ФГИ Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт", а пока продал их на сумму свыше 1,1 млрд грн.

Теги: #продажа #спиртзавод #укрспирт
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