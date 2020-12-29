Экономика

16:22 29.12.2020

"Туркменские авиалинии" в очередной раз продлили отмену международных рейсов из-за COVID-19

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"Туркменские авиалинии" в очередной раз продлили отмену международных рейсов из-за COVID-19

Национальный перевозчик Туркмении "Туркменские авиалинии" продлил отмену всех международных рейсов по 31 января 2021 года.

"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 31 января 2021 года включительно", - сообщается на сайте российского представительства "Туркменских авиалиний".

"Туркменские авиалинии" приостановили все международные регулярные пассажирские авиарейсы в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Затем срок приостановки неоднократно продлевался, последний раз - до 31 декабря 2020 года.

В частности, отмена рейсов касается направлений из Ашхабада (и обратно) в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алма-Ату, Франкфурт-на-Майне, Бирмингем, Амритсар (Индия), Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин, Бангкок.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Туркмении нет, но в то же время в целях недопущения распространения инфекции приостановлено зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети и церкви, торговые центры.

Власти Туркмении также ввели ряд ограничений в дни новогодних праздников. В частности, запрещено проводить культурно-массовые мероприятия в министерствах, ведомствах и во всех учреждениях и на предприятиях, независимо от форм собственности. Запрещены также массовые мероприятия во всех точках общественного питания. Запрещено проводить новогодние мероприятия для детей во всех организациях, в учреждениях образования. Населению рекомендуют ограничить посещение парков и других общественных мест и встречать Новый год дома в кругу семьи.

Вместе с тем, в ВОЗ выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры.

Теги: #отмена #туркмения #авиарейсы
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