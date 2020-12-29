"Укрзализныця" за 11 мес. отремонтировала почти 12 тыс. грузовых вагонов

АО "Укрзализныця" (УЗ) в январе-ноябре 2020 года плановыми видами ремонта обновило 11903 грузовых вагонов, больше всего было отремонтировано полувагонов – 5953 единиц.

Как сообщила пресс-служба УЗ во вторник, за указанный период также было отремонтировано 773 платформы, 479 крытых вагонов, 563 цистерны, 1066 зерновозов, 411 цементовозов, 468 хоппер-дозаторов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2021 году планирует выделить в 3 раза больше средств по сравнению с 2020 годом на обновление, капитальный ремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры.