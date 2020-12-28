Экономика

09:43 28.12.2020

Нефть дешевеет на фоне распространения в мире нового штамма коронавируса, Brent - $51,14 за баррель

2 мин читать
Нефть дешевеет на фоне распространения в мире нового штамма коронавируса, Brent - $51,14 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на новостях о распространении в мире нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 КВ в понедельник составляет $51,14 за баррель, что на $0,15 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,09 (0,2%) - до $51,29 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,16 за баррель, что на $0,07 (0,15%) ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на $0,11 (0,2%) - до $48,23 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть марки Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные FactSet. Недельное снижение нефтяных цен было зафиксировано впервые с недели, завершившейся 30 октября.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были выявлены в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Тем временем президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, сообщает телеканал CNN. Сам Трамп в своем заявлении о его решении подписать законопроект сообщил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению прямых выплат с $600 до $2 тыс. на человека.

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:33 27.12.2020
Четыре новых месторождения нефти и газа обнаружены в Саудовской Аравии - министр энергетики

Четыре новых месторождения нефти и газа обнаружены в Саудовской Аравии - министр энергетики

22:37 26.12.2020
"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

17:40 24.12.2020
Нефть сократила потери на новостях о сделке Лондона и Брюсселя, Brent - $51,19 за баррель

Нефть сократила потери на новостях о сделке Лондона и Брюсселя, Brent - $51,19 за баррель

11:47 24.12.2020
Подарочный набор из популярной в США рождественской песни резко подешевел в 2020 г.

Подарочный набор из популярной в США рождественской песни резко подешевел в 2020 г.

09:21 24.12.2020
Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США, Brent на уровне $51,60 за баррель

Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США, Brent на уровне $51,60 за баррель

17:23 21.12.2020
Нефть сократила потери, но продолжает дешеветь на новостях о новом штамме коронавируса

Нефть сократила потери, но продолжает дешеветь на новостях о новом штамме коронавируса

09:23 21.12.2020
Цены на нефть падают на новостях о новом штамме коронавируса, Brent - $50,68 за баррель

Цены на нефть падают на новостях о новом штамме коронавируса, Brent - $50,68 за баррель

13:00 18.12.2020
"Укртранснафта" в 2020 увеличит транзит нефти на 1,5% - глава компании

"Укртранснафта" в 2020 увеличит транзит нефти на 1,5% - глава компании

17:34 17.12.2020
Нефть торгуется на максимумах более чем за 9 месяцев, Brent - $51,64 за баррель

Нефть торгуется на максимумах более чем за 9 месяцев, Brent - $51,64 за баррель

17:43 14.12.2020
Нефть дорожает на оптимизме относительно вакцинации от коронавируса, Brent - $50,05 за баррель

Нефть дорожает на оптимизме относительно вакцинации от коронавируса, Brent - $50,05 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дефицит госбюджета в ноябре составил 7,8 млрд грн - Госказначейство

Украинскую финансовую жилищную компанию возглавил экс-замминистра финансов Шкураков

"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными - "Укравтодор"

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 28,39 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Дефицит госбюджета в ноябре составил 7,8 млрд грн - Госказначейство

Киев продлил на полгода льготы на аренду коммунального имущества

Природные бедствия 2020 года обошлись миру в $150 млрд - доклад

"ДТЭК Нефтегаз" завершил бурение глубокой скважины на Мачухском месторождении с дебитом 300 тыс. куб. м газа

Дорожники закончили строительство нового моста через Чертомлык на автодороге Н-23, военные демонтируют понтонную переправу

"Укрпошта" совместно с ЕБРР объявила тендер на закупку 1860 авто для проекта "Передвижные отделения"

ЕБРР разместил объявления о покупке новых вагонов для киевского метро, в том числе с межвагонным проходом

Украинскую финансовую жилищную компанию возглавил экс-замминистра финансов Шкураков

Firefly Aerospace Полякова планирует 2 коммерческих запуска в 2021г по договору с ALS

Инновации и цифровая трансформация станут приоритетными направлениями развития для ДТЭК в ближайшее десятилетие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА