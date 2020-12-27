Экономика

14:33 27.12.2020

Четыре новых месторождения нефти и газа обнаружены в Саудовской Аравии - министр энергетики

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Четыре новых месторождения нефти и газа обнаружены в Саудовской Аравии - министр энергетики

Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман сообщил в воскресенье, что в стране компанией Saudi Aramco открыты четыре новых месторождения нефти и газа, сообщило саудовское информагентство SPA.

Одно из нефтяных месторождений было обнаружено на востоке страны к северо-западу от города Дахрана, второе - в районе границы с Ираком к северо-западу от города Рафха.

Запасы газа обнаружены на скважине Аль-Минахаз, расположенной к юго-западу от нефтяного месторождения Гавар, и на скважине Аль-Сахбаа, расположенной к югу от Гавара.

По словам министра, Saudi Aramco продолжает работу по определению размеров и объемов открытых месторождений и оценке количества нефти, газа и конденсата на этих месторождениях.

Теги: #саударавия #нефть
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