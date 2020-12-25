Экономика

11:03 25.12.2020

Зеленский ожидает подъем в экономике в 2021 году: небольшой, но будет

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Зеленский ожидает подъем в экономике в 2021 году: небольшой, но будет

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в будущем году экономическая ситуация в стране улучшится.

"Экономически (…) будет легче. Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет", - сказал он в интервью журналу "Фокус", текст которого опубликован на сайте издания в пятницу.

Зеленский напомнил, что в 2021 году Украина отметит 30-летие своей независимости. "Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Считаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину", - отметил он.

Глава государства также полагает, что пандемия коронавируса не так сильно будет влиять на настроения людей: "Мы научились бороться с коронавирусом. Поэтому, думаю, людям будет легче. Досадно, что люди уже не так боятся и иногда не надевают маски. С другой стороны, замечательно, что они не боятся и психологически им легче".

Теги: #зеленский #украина #экономика
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