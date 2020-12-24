Экономика

19:28 24.12.2020

Цена газа Газпрома для Беларуси на 2021г "практически на уровне 2020"

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Цена газа Газпрома для Беларуси на 2021г "практически на уровне 2020"

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в четверг в Санкт-Петербурге подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году.

Как говорится в пресс-релизе "Газпрома", во встрече принимал также участие посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

Цена газа для Беларуси на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м.

"Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году", - говорится в комментарии Минэнерго Беларуси.

В 2019 году Беларусь импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% - до 14,871 млрд куб. м.

Теги: #россия #газпром #цена #беларусь
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