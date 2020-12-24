Экономика

15:16 24.12.2020

Ралли биткойна в этом году более устойчивое, чем в 2017 году

2 мин читать
Ралли биткойна в этом году более устойчивое, чем в 2017 году

Курс биткойна, поднявшийся более чем в три раза с начала 2020 года, еще 30 ноября преодолел рекорд 2017 года, после чего продолжил расти.

Спустя 24 дня криптовалюта торгуется на уровне $23 156, а в минувшее воскресенье ее курс поднимался до $24 273.

В прошлом резкие скачки стоимости биткойна быстро сменялись падением курса, и текущая динамика цены показывает, насколько этот рынок изменился за последние три года, пишет MarketWatch.

Эксперты отмечают, что в этот раз подъем курса биткойна подогревают вложения более надежных инвесторов, чем в прошлом. Согласно данным аналитической компании Chainalysis, с сентября крупные новые инвесторы приобрели в общей сложности примерно 500 тыс. биткойнов общей стоимостью порядка $11,5 млрд.

Среди известных инвесторов, вкладывающихся в биткойны - миллиардеры Пол Тюдор Джонс и Стэнли Дракенмиллер, а также Square Inc., Microstrategy Inc. и Massachusetts Mutual Life Insurance Co.

Небольшие инвесторы также покупают биткойны активнее, чем в 2017 году, отмечают в Chainalysis. В общей сложности было совершено более 38 млн переводов на сумму менее 1 тыс. биткойнов на персональные кошельки в этом году, что почти вдвое больше, чем в 2017 году.

"Текущий "бычий" тренд является совсем другим, - отмечает Паскаль Готье, главный исполнительный директор компании Ledger, выпускающей аппаратные криптокошельки. - В 2017 году это был розничный бум. Сейчас все серьезнее".

Курс биткойна в декабре 2017 года достиг пиковой отметки в $19 783, а через 24 дня его курс был ниже уже на 29%. Через 31 день стоимость криптовалюты составляла уже менее $10 000, и за следующие два года биткойн дешевел.

Теги: #курс #биткойн
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:47 23.12.2020
Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,42 грн/$1

Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,42 грн/$1

17:55 18.12.2020
Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,99 грн/$1

Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,99 грн/$1

14:20 17.12.2020
Курс биткойна установил очередной рекорд на торгах в четверг - $23770

Курс биткойна установил очередной рекорд на торгах в четверг - $23770

17:59 16.12.2020
Курс биткойна превысил $20 тыс. и достиг рекорда

Курс биткойна превысил $20 тыс. и достиг рекорда

17:48 16.12.2020
Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 27,85 грн/$1

Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 27,85 грн/$1

18:15 15.12.2020
Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 27,77 грн/$1

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 27,77 грн/$1

13:12 15.12.2020
Гривня до конца 2020г. будет оставаться на уровне 28 грн/$1 и в І пол.-2021 укрепится до 27,5 грн/$1 - прогноз ICU

Гривня до конца 2020г. будет оставаться на уровне 28 грн/$1 и в І пол.-2021 укрепится до 27,5 грн/$1 - прогноз ICU

17:56 11.12.2020
Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,96 грн/$1

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,96 грн/$1

19:09 09.12.2020
Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 28,09 грн/$1

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 28,09 грн/$1

18:34 08.12.2020
Курс гривни на межбанке во вторник ослабился до 28,15 грн/$1

Курс гривни на межбанке во вторник ослабился до 28,15 грн/$1

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение по ПСО на рынке э/э будет принято в ближайшее время – премьер

НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021г для 23 ТЭЦ и когенерационных установок

Все запланированные встречи в рамках миссии МВФ прошли хорошо - Рашкован

Украина до конца 2020 года привлечет краткосрочный кредит Deutsche Bank до $350 млн

Падение промпроизводства в Украине в ноябре замедлилось до 0,3%, за 11 мес. до 6,2% – Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

"Эпицентр К" открывает новый ТЦ со "Студией интерьеров" в Запорожье

"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов

Запуск ВЛ 750кВ "ЗАЭС - Каховская" открывает перспективы импорта э/э в Румынию в рамках ЕNTSO-E – премьер

"JTI Украина" прекращает продажу е-сигарет Logic Compact в Украине

"Фокстрот" и "Microsoft Украина" договорились рассмотреть потенциальное сотрудничество в сфере цифровой трансформации ритейла

Шмыгаль предпочитает приватизацию госТЭЦ передаче их в управление "Нафтогазу"

Шмыгаль: Я не являюсь политическим противником присоединения ВостГОКа к "Энергоатому"

Решение по ПСО на рынке э/э будет принято в ближайшее время – премьер

"Укравтодор" в 2020 г. увеличил экономию на закупках до 9,9 млрд грн

МАУ с апреля 2021 г. планирует восстановление собственной маршрутной сети на 64% объемов 2019 г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА