Ралли биткойна в этом году более устойчивое, чем в 2017 году

Курс биткойна, поднявшийся более чем в три раза с начала 2020 года, еще 30 ноября преодолел рекорд 2017 года, после чего продолжил расти.

Спустя 24 дня криптовалюта торгуется на уровне $23 156, а в минувшее воскресенье ее курс поднимался до $24 273.

В прошлом резкие скачки стоимости биткойна быстро сменялись падением курса, и текущая динамика цены показывает, насколько этот рынок изменился за последние три года, пишет MarketWatch.

Эксперты отмечают, что в этот раз подъем курса биткойна подогревают вложения более надежных инвесторов, чем в прошлом. Согласно данным аналитической компании Chainalysis, с сентября крупные новые инвесторы приобрели в общей сложности примерно 500 тыс. биткойнов общей стоимостью порядка $11,5 млрд.

Среди известных инвесторов, вкладывающихся в биткойны - миллиардеры Пол Тюдор Джонс и Стэнли Дракенмиллер, а также Square Inc., Microstrategy Inc. и Massachusetts Mutual Life Insurance Co.

Небольшие инвесторы также покупают биткойны активнее, чем в 2017 году, отмечают в Chainalysis. В общей сложности было совершено более 38 млн переводов на сумму менее 1 тыс. биткойнов на персональные кошельки в этом году, что почти вдвое больше, чем в 2017 году.

"Текущий "бычий" тренд является совсем другим, - отмечает Паскаль Готье, главный исполнительный директор компании Ledger, выпускающей аппаратные криптокошельки. - В 2017 году это был розничный бум. Сейчас все серьезнее".

Курс биткойна в декабре 2017 года достиг пиковой отметки в $19 783, а через 24 дня его курс был ниже уже на 29%. Через 31 день стоимость криптовалюты составляла уже менее $10 000, и за следующие два года биткойн дешевел.