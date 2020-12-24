Кабмин может повысить "Энергоатому" цену э/э при обновленном ПСО, но тарифы для населения пока повышать не склонно – источник

Кабинет министров на одном из последних в 2020 году заседаний рассмотрит вопрос изменений модели возложения спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии и пока склоняется к принятию решения "без повышения тарифов для населения", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

"31 декабря заканчивается срок действия спецобязательств на рынке электроэнергии. Необходимо принять новое решение или продлить действие нынешней модели, иначе не останется никаких ограничений, чтобы полностью перейти на рыночные механизмы", – сказал собеседник агентства.

По его словам, другого выхода, как рассмотреть этот вопрос на заседании правительства в понедельник, 28 декабря, которое может стать последним заседанием в этом году, уже нет.

В то же время источник указал, что пока неизвестна окончательная позиция по этому вопросу недавно назначенного главы Минэнерго Юрия Витренко, который в среду провел переговоры с миссией МВФ.

"Вопрос сложный, идут дискуссии. Но в правительстве склоняются к тому, чтобы ничего не менять по ценам для населения. Пока речь об этом не идет. Звучавшая идея снять льготную цену на первые 100 киловат-час хороша сама по себе, но пока упорно не поддерживается с политической точки зрения", – отметил собеседник агентства.

По его словам, возможный вариант – увеличение тарифов по прогрессивной шкале в зависимости от объема потребления.

"Чтобы обеспеченные граждане, которые потребляют больше, и платили больше", – разъяснил он.

Источник добавил, что, скорее всего, будет повышены цена, по которой "Энергоатом" продает электроэнергию "Гарантированному покупателю" ("ГарПок") в рамках ПСО.

"Сейчас она составляет 1 коп/кВт. Все понимают, что это смешно, и это временное решение необходимо отменять. Возможно, будет поддержано предложение "Энергоатома", который предлагал повысить цену закупки у него электроэнергии для населения до 35 коп/кВт. Но без повышения тарифов для бытовых потребителей", – подчеркнул собеседник.

В то же время другой источник, близкий к правительству, сообщил, что в качестве еще одного варианта рассматривается возможность повышения цен для населения в пределах до 50%, но после окончания отопительного сезона.

Как сообщалось, с марта 2017 года в Украине действует двухставочный тариф на электроэнергию для населения: до 100 кВт-ч в месяц – 0,9 грн/кВт-час, свыше – 1,68 грн/кВт-час (с НДС). В результате чего средневзвешенная цена на электроэнергию для населения примерно втрое ниже, чем для промышленности и уже даже ниже стоимости доставки.

"Энергоатом" ранее заявлял о несогласии со сценарием изменения ПСО, который предполагает повысить цену продажи э/э "ГарПок" с 1 лишь до 15 коп/кВт-час.

В конце ноября бывший тогда врио министра энергетики Юрий Бойко анонсировал принятие правительством в ближайшие дни сбалансированного решения по пересмотру тарифа для бытовых потребителей. Однако 21 декабря Минэнерго в статусе и.о. возглавил экс-исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.