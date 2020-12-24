Экономика

09:52 24.12.2020

Илон Маск пытался продать Tesla компании Apple

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Илон Маск пытался продать Tesla компании Apple

Слухи о том, что Илон Маск, глава компании Tesla, в свое время попытался продать ее компании Apple, оказались не просто слухами - эту информацию подтвердил сам Маск.

"В самые мрачные дни программы Model 3 я связался с Тимом Куком, чтобы обсудить возможность приобретения компании Tesla компанией Apple (за 1/10 нашей текущей стоимости), — написал Маск в твиттере. — Он отказался принять встречу".

Кроме того, Маск поставил под сомнение достоверность недавнего сообщения об "одноклеточной" батарее, которую Apple разрабатывает для своего электромобиля. Напомним, на днях стало известно, что Apple рассчитывает "радикально" снизить стоимость и увеличить запас хода автомобиля, применив новую структуру батареи на основе фосфата лития-железа (LFP).

Маск напомнил, что Tesla уже использует батареи LFP в своих электромобилях, выпускаемых в Шанхае, но заявил, что конструкция с одним элементом "невозможна", поскольку полученная батарея будет выдавать слишком низкое напряжение. Глава Tesla предположил, что в батарее Apple все равно будут элементы, соединенные вместе.

Теги: #tesla #маск #apple
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