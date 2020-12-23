Экономика

14:55 23.12.2020

Доля жилья бизнес- и премиум-класса в Киеве выросла до 35% в 2020г – Nai Ukraine

3 мин читать
Доля жилья бизнес- и премиум-класса в Киеве выросла до 35% в 2020г – Nai Ukraine

Предложение на рынке первичного жилья в сегментах бизнес-класса по итогам 2020 года пополнилось 20 новыми жилыми комплексами (ЖК), увеличив их долю в общей структуре рынка на 4 и 1 процентный пункт (п.п.) соответственно.

"Сейчас на рынке известно о почти 90 ЖК бизнес-класса по сравнению с предложением в 70 ЖК на конец прошлого года, тем самым доля в структуре рынка данного класса выросла на 4 пункта (до 29%), и на 1 пункт выросла доля премиум-класса (до 6%). Нарастает тренд к более качественному и комфортному жилью", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании Nai Ukraine.

Так, по ее данным, до 30% планировок в предложении проектов "бизнес" и "премиум" составляют варианты с повышенным комфортом, предусматривающие наличие террас, квартиры с улучшенными видовыми характеристиками, увеличенные площади, пентхаусы и двухуровневое жилье. Увеличенные площади помещений позволяют применять различные функциональные и дизайнерские решения.

Например, "средняя" двухкомнатная квартира бизнес-класса имеет площадь 70-80 кв. м, а премиум – до 90 кв. м. Трехкомнатные варьируются в диапазоне от 90 до 150 кв. м – и именно здесь сконцентрированы запросы потребителей.

"Главным открытием AIA Home Design Trends Survey, на котором подводились итоги жилищного рынка США в 2020 году, стало катастрофическое падение популярности плотной застройки и смарт-решений, а среди трендов дизайна – увеличенный размер и количество окон. Значительное времяпрепровождение дома из-за пандемии и отдаленная работа побудили многих пересмотреть свои требования к жилью в пользу увеличения площадей, пространства, привлекательности окружения. Данные тренды одинаково актуальны и для украинского рынка", - считает начальник отдела консалтинга NAI Ukraine Марина Гуревич.

При этом, по ее словам, главным фактором, отличающим более дорогое жилье – инфраструктурное обеспечение, взвешенный и продуманный подбор сопутствующих жилью элементов ЖК.

По данным NAI Ukraine, на рынке Киева наблюдается улучшение обеспечения паркингами в новых ЖК– коэффициент варьируется от 0,5 до 1,5 места на квартиру (со средним 0,8) в "бизнесе" и 1-1,8 – для премиум-класса (со средним 1,3).

"Одним из самых неожиданных трендов-2020 стал рост внимания к загородному жилью для категорий состоятельных покупателей, которые до пандемии концентрировали свои вложения в жилье ближе к центральному деловому району (ЦДР). Стремление повышенного комфорта обеспечивается проектами в уникальных загородных зонах с доступом к воде, лесу и др. Прежде всего, речь о районе Козина", – утверждает Гуревич.

Вместе с тем она отмечает, что все больше загородного жилья бизнес-формата и выше появляется почти во всех пригородных зонах с удобным транспортным сообщением со столицей и рекреационными возможностями: районы Лебедевки, Вышгорода, береговая линия Левого берега, лучшие участки Киево-Святошинского района.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.

Теги: #недвижимость #жилье #nai_ukraine
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:51 23.12.2020
Кабмин разрешил переселенцам получать жилье в пользование в любом населенном пункте

Кабмин разрешил переселенцам получать жилье в пользование в любом населенном пункте

10:45 22.12.2020
"Интергал-Буд" продает около 50% квартир с типовыми дизайнерскими ремонтами

"Интергал-Буд" продает около 50% квартир с типовыми дизайнерскими ремонтами

10:15 22.12.2020
"Интергал-Буд" планирует перезапустить гостиницу "Санкт-Петербург" в формате апарт-отеля осенью 2021

"Интергал-Буд" планирует перезапустить гостиницу "Санкт-Петербург" в формате апарт-отеля осенью 2021

10:03 22.12.2020
"Интергал-Буд" планирует запустить 11 новых проектов в 2021 году

"Интергал-Буд" планирует запустить 11 новых проектов в 2021 году

16:56 21.12.2020
МВД Украины расширяет географию помощи пострадавшим гражданам, которых обманули застройщики - Геращенко

МВД Украины расширяет географию помощи пострадавшим гражданам, которых обманули застройщики - Геращенко

15:45 21.12.2020
Офисной недвижимости понадобится минимум год для полного восстановления - НБУ

Офисной недвижимости понадобится минимум год для полного восстановления - НБУ

13:50 21.12.2020
Stolitsa Group намерена достроить жилые комплексы банка "Аркада"

Stolitsa Group намерена достроить жилые комплексы банка "Аркада"

12:37 21.12.2020
ОККО планирует в 2021г начать строительство горнолыжного курорта в Карпатах, инвестиции составят $500 млн

ОККО планирует в 2021г начать строительство горнолыжного курорта в Карпатах, инвестиции составят $500 млн

11:20 21.12.2020
Развитию в Украине технологий индустриального жилья препятствуют отсутствие производства и предвзятое отношение покупателей – мнение

Развитию в Украине технологий индустриального жилья препятствуют отсутствие производства и предвзятое отношение покупателей – мнение

18:24 17.12.2020
ПСГ "Ковальская" вложит до $100 млн в строительство бизнес-парка NUVO в центре Киева

ПСГ "Ковальская" вложит до $100 млн в строительство бизнес-парка NUVO в центре Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" на 2020г с чистой прибылью 11,5 млрд грн

Премьер Украины допустил пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа в 2021

Минфин отрицает сложности с получением табачными компаниями новых акцизных марок

Кабмин утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге, построенной на условиях концессии

Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года

Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" на 2020г с чистой прибылью 11,5 млрд грн

Премьер Украины допустил пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

Кабмин выделил 10,1 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

"Укравтодор" завершил строительство дороги от Борисполя до Полтавы

"Днепротяжмаш" в 2020 ожидает падения продаж горно-металлургической продукции ориентировочно на 14%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА