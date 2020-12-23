Доля жилья бизнес- и премиум-класса в Киеве выросла до 35% в 2020г – Nai Ukraine

Предложение на рынке первичного жилья в сегментах бизнес-класса по итогам 2020 года пополнилось 20 новыми жилыми комплексами (ЖК), увеличив их долю в общей структуре рынка на 4 и 1 процентный пункт (п.п.) соответственно.

"Сейчас на рынке известно о почти 90 ЖК бизнес-класса по сравнению с предложением в 70 ЖК на конец прошлого года, тем самым доля в структуре рынка данного класса выросла на 4 пункта (до 29%), и на 1 пункт выросла доля премиум-класса (до 6%). Нарастает тренд к более качественному и комфортному жилью", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании Nai Ukraine.

Так, по ее данным, до 30% планировок в предложении проектов "бизнес" и "премиум" составляют варианты с повышенным комфортом, предусматривающие наличие террас, квартиры с улучшенными видовыми характеристиками, увеличенные площади, пентхаусы и двухуровневое жилье. Увеличенные площади помещений позволяют применять различные функциональные и дизайнерские решения.

Например, "средняя" двухкомнатная квартира бизнес-класса имеет площадь 70-80 кв. м, а премиум – до 90 кв. м. Трехкомнатные варьируются в диапазоне от 90 до 150 кв. м – и именно здесь сконцентрированы запросы потребителей.

"Главным открытием AIA Home Design Trends Survey, на котором подводились итоги жилищного рынка США в 2020 году, стало катастрофическое падение популярности плотной застройки и смарт-решений, а среди трендов дизайна – увеличенный размер и количество окон. Значительное времяпрепровождение дома из-за пандемии и отдаленная работа побудили многих пересмотреть свои требования к жилью в пользу увеличения площадей, пространства, привлекательности окружения. Данные тренды одинаково актуальны и для украинского рынка", - считает начальник отдела консалтинга NAI Ukraine Марина Гуревич.

При этом, по ее словам, главным фактором, отличающим более дорогое жилье – инфраструктурное обеспечение, взвешенный и продуманный подбор сопутствующих жилью элементов ЖК.

По данным NAI Ukraine, на рынке Киева наблюдается улучшение обеспечения паркингами в новых ЖК– коэффициент варьируется от 0,5 до 1,5 места на квартиру (со средним 0,8) в "бизнесе" и 1-1,8 – для премиум-класса (со средним 1,3).

"Одним из самых неожиданных трендов-2020 стал рост внимания к загородному жилью для категорий состоятельных покупателей, которые до пандемии концентрировали свои вложения в жилье ближе к центральному деловому району (ЦДР). Стремление повышенного комфорта обеспечивается проектами в уникальных загородных зонах с доступом к воде, лесу и др. Прежде всего, речь о районе Козина", – утверждает Гуревич.

Вместе с тем она отмечает, что все больше загородного жилья бизнес-формата и выше появляется почти во всех пригородных зонах с удобным транспортным сообщением со столицей и рекреационными возможностями: районы Лебедевки, Вышгорода, береговая линия Левого берега, лучшие участки Киево-Святошинского района.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.