Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" на 2020г с чистой прибылью 11,5 млрд грн

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год с чистой прибылью 11,489 млрд грн и чистым доходом 112,023 млрд грн.

В то же время министр финансов Сергей Марченко воздержался от поддержки документа из-за имеющихся у Минфина замечаний.

По его словам, предусмотренная в документе чистая прибыль 11,5 млрд грн не согласовывается с полученным "Нафтогазом Украины" чистым убытком за девять месяцев 2020 года в размере 18,7 млрд грн (консолидированный убыток за девять месяцев составил 17 млрд грн - ИФ).

Марченко также сообщил о необходимости пересмотра доходной и расходной части финансового плана с учетом выявленных Государственной аудиторской службой нарушений в работе компании. Он также отметил, что компания не выполняет показатели по добыче газа, утвержденные ранее правительственной программой.

В то же время правительственный комитет перед заседанием Кабмина согласовал документ, отклонив замечания Минфина, и правительство утвердило проект финплана.

Как сообщалось, чистый консолидированный убыток группы "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2020 года составил 17,034 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 21,31 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

В то же время "Нафтогаз" в декабре получил компенсацию от государства по ПСО на сумму 32,2 млрд грн, согласно закону о взаиморасчетах с "Укрнафтой", что в целом по итогам года может вывести группу на прибыль.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.