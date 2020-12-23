Цена газа для тепловиков по ПСО в декабре увеличится на 13,5% – "Нафтогаз"

Оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках возложенных на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств (ПСО) в декабре-2020 увеличится на 13,5% (на 727,73 грн) по сравнению с ноябрем – до 6 тыс. 103,1 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).

"Нафтогаз" напомнил, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №867 от 19 октября 2018 года, с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в апреле 2020 года продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.