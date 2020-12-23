Экономика

11:35 23.12.2020

"Энергоатом" в 2021 сможет полностью отказаться от хранения ОЯТ в РФ

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"Энергоатом" в 2021 сможет полностью отказаться от хранения ОЯТ в РФ

НАЭК "Энергоатом" в следующем году не планирует поставок отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на хранение в Российскую Федерацию, сообщил президент компании Петр Котин.

"Мы уже перестали отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ", – сказал глава "Энергоатома" во время посещения Запорожской АЭС в среду.

По его словам, первую партию топлива на Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) ждут в мае с Южно-Украинской АЭС. До этого времени Котин прогнозирует решение вопроса достройки железнодорожной линии Вильча – Янов, которая подходит к ЦХОЯТ и необходима для обеспечения подъезда контейнеров с отработанным топливом.

Он отметил, что "Энергоатом" предложил передать ему на баланс участок земли на котором расположено железнодорожное полотно, чтобы получить возможность достроить его с привлечением подрядчика.

"Рассчитываем на позитивное решение Кабинета министров Украины. Насколько мне известно, есть уже протокольное решение. Ждем окончательного", – резюмировал Котин.

Ранее он сообщил, что отказ вывозить на временное хранение и переработку в РФ топливо украинских АЭС позволит "Энергоатому" сэкономить $150-200 млн в год.

Как сообщалось, Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" 21 декабря завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн. По данным компании, единственным проблемным вопросом для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса оставалось прокладывание железнодорожного пути на участке Вильча – Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) протяженностью 43 км.

Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в настоящее время большей частью вывозится на временное хранение в РФ. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000). Ее отработанное топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

 

Теги: #рф #планы #энергоатом
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