Экономика

19:12 22.12.2020

АМКУ разрешил DCP Direct Investment Fund I получить свыше 25% в комбикормовой ГК "Единство"

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АМКУ разрешил DCP Direct Investment Fund I получить свыше 25% в комбикормовой ГК "Единство"

DCP Direct Investment Fund I (Люксембург) может купить акции A.P.K.U. Finance Ltd (Кипр) – холдинговой компании группы компаний "Единство", объединяющей шесть комбикормовых заводов, что обеспечит превышение 25% в высшем органе управления компании сроком на два года и даст соответствующий контроль над компанией.

Как говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), он предоставил DCP Direct Investment Fund I соответствующие разрешения во вторник.

Группа компаний "Единство" с центральным офисом в Полтаве основана в 2002 году путём объединения комбикормовых заводов-производителей и предприятий, занимающихся их обслуживанием, закупкой сырья и реализацией готовой продукции. К настоящему времени группа, согласно информации на сайте входящее в группу компании "Украинское зерно", она объединяет шесть комбикормовых заводов: Диканский, Божковской, Летичевский, Куйбышевский и Новомосковский (Агро-Ком). Продукция группы реализуется под ТМ "Щедра Нива", "Баланс Оптима", Feedline, BestMix, "ЭкоКорм", "ПростоКорм", "ТопКорм"

ООО "Украинское зерно" в 2019 году увеличило чистую прибыль в 3,3 раза – до 37,59 млн грн, а выручку – на 46,9%, до 1 млрд 238,46 млн грн.

Как сообщалось, голландский банк развития FMO и украинская Diligent Capital Partners (DCP) в 2018 году совместно через DCP Direct Investment Fund I приобрели 16% акций Allseeds SA (Люксембург) - холдинговой компании крупного украинского производителя и экспортера растительных масел Allseeds Group.

Diligent Capital Partners (DCP) – независимая частная инвесткомпания с заявленным средним объемом сделок $30 млн и тремя ключевыми секторами вложений: экспортно-ориентированные, агробизнес и потребительские товары и услуги. Со-управляющие партнеры – Даниил Пасько и Марк Ивашко, старший партнер – Дан Якуб.

В сделке с Allseeds DCP возглавлял разработку и структурирование договора и отвечает за управление инвестициями в течении всего инвестиционного плана.

Теги: #единство #амку
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