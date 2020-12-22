"Укроборонпром" начал подготовку к корпоратизации

Генеральный директор госконцерна "Укробронпром" Юрий Гусев 21 декабря подписал приказ о начале корпоратизации концерна, который предполагает в первые несколько месяцев проведение подготовки к ней, говорится в сообщении "Укроборонпрома" на его сайте.

"Сегодня я хочу подписать исторический для нашего концерна приказ о начале его корпоратизации - превращения в холдинги. Эти эффективные системы откроют возможность для привлечения финансов, новых технологий и внедрения прозрачной эффективной системы корпоративного управления, которого очень ждут простые рабочие на заводах, топ-менеджент и, конечно, оборонно-промышленный комплекс в целом", - заявил гендиректор.

Глава "Укроборонпрома" выразил надежду, что до 30 апреля, пока будет вестись подготовка к корпоратизации, Верховная Рада примет необходимый для осуществления трансформации концерна законопроект №3822 об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности.

В этом случае к концу июня-2021 "Укроборонпром" будет ликвидирован и на базе его 65 самых перспективных предприятий будет создан новый оборонный холдинг в форме акционерного общества. Будут созданы отраслевые бизнес-единицы (ОБЕ) в форме акционерных обществ, которые будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Создание холдинговой компании и ОБЕ должно быть завершено в 2021 году, отмечается в релизе. Согласно ему, будет введена новая модель корпоративного управления в соответствии с принципами и рекомендациями ОЭСР (прозрачность, подотчетность, независимое управление, контроль), предполагающая создание набсоветов.

Помимо того в течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности.