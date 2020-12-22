Экономика

13:33 22.12.2020

"Укроборонпром" начал подготовку к корпоратизации

2 мин читать
"Укроборонпром" начал подготовку к корпоратизации

Генеральный директор госконцерна "Укробронпром" Юрий Гусев 21 декабря подписал приказ о начале корпоратизации концерна, который предполагает в первые несколько месяцев проведение подготовки к ней, говорится в сообщении "Укроборонпрома" на его сайте.

"Сегодня я хочу подписать исторический для нашего концерна приказ о начале его корпоратизации - превращения в холдинги. Эти эффективные системы откроют возможность для привлечения финансов, новых технологий и внедрения прозрачной эффективной системы корпоративного управления, которого очень ждут простые рабочие на заводах, топ-менеджент и, конечно, оборонно-промышленный комплекс в целом", - заявил гендиректор.

Глава "Укроборонпрома" выразил надежду, что до 30 апреля, пока будет вестись подготовка к корпоратизации, Верховная Рада примет необходимый для осуществления трансформации концерна законопроект №3822 об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности.

В этом случае к концу июня-2021 "Укроборонпром" будет ликвидирован и на базе его 65 самых перспективных предприятий будет создан новый оборонный холдинг в форме акционерного общества. Будут созданы отраслевые бизнес-единицы (ОБЕ) в форме акционерных обществ, которые будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Создание холдинговой компании и ОБЕ должно быть завершено в 2021 году, отмечается в релизе. Согласно ему, будет введена новая модель корпоративного управления в соответствии с принципами и рекомендациями ОЭСР (прозрачность, подотчетность, независимое управление, контроль), предполагающая создание набсоветов.

Помимо того в течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности.

Теги: #укроборонпром #корпоратизация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 14.12.2020
Предприятия "Укроборонпрома" останутся в госконцерне до корпоратизации – гендиректор

Предприятия "Укроборонпрома" останутся в госконцерне до корпоратизации – гендиректор

14:09 14.12.2020
Минстратегпром и "Укроборонпром" заявляют о снятии всех разногласий

Минстратегпром и "Укроборонпром" заявляют о снятии всех разногласий

15:13 10.12.2020
Данилов - за скорейшую разработку стратегии развития ОПК, частью которой должна стать единая позиция по трансформации "Укроборонпрома"

Данилов - за скорейшую разработку стратегии развития ОПК, частью которой должна стать единая позиция по трансформации "Укроборонпрома"

09:31 10.12.2020
Укроборонпром уже выполнил гособоронзаказ-2020 на 99%

Укроборонпром уже выполнил гособоронзаказ-2020 на 99%

18:12 09.12.2020
Кабмин передал 18 предприятий госсобственности из состава "Укроборонпрома" в управление ФГИ для приватизации

Кабмин передал 18 предприятий госсобственности из состава "Укроборонпрома" в управление ФГИ для приватизации

10:33 09.12.2020
Горбулин возглавил набсовет Укроборонпрома

Горбулин возглавил набсовет Укроборонпрома

10:46 08.12.2020
Воздушные силы ВСУ получили еще один модернизированный истребитель МИГ-29МУ1

Воздушные силы ВСУ получили еще один модернизированный истребитель МИГ-29МУ1

19:07 07.12.2020
В СБУ рассказали детали дела о госизмене, в связи с которым проводили обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте"

В СБУ рассказали детали дела о госизмене, в связи с которым проводили обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте"

17:45 03.12.2020
СБУ проводит следственные действия по уголовному производству с признаками госизмены со стороны чиновников "Укрспецэкспорта" и "Укроборонпрома"

СБУ проводит следственные действия по уголовному производству с признаками госизмены со стороны чиновников "Укрспецэкспорта" и "Укроборонпрома"

15:02 03.12.2020
Укроборонпром сообщил об обысках СБУ в связи с выполнением внешнеэкономических контрактов

Укроборонпром сообщил об обысках СБУ в связи с выполнением внешнеэкономических контрактов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Philip Morris подал иск к Украине в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

ДТЭК заявляет об амбиции стать лидером декарбонизации в Украине

Нацбанк рекомендовал банкам реструктуризацию для страдающих от карантина должников до конца апреля-мая

Первый замглавы Минэнерго Буславец написала заявление об отставке

Кабмин выделил Минюсту 103 млн грн из "ковидного фонда" из-за проигрыша международного арбитража вкладчикам Кредитпромбанка

ПОСЛЕДНЕЕ

"Антонов" не претендует на нишу пассажирских самолетов

ДТЭК берет обязательства соответствовать требованиям ЕС по выбросам в 2025 и стать углеродно нейтральным в 2040 – гендиректор

Международные резервы Украины выросли до более чем $28 млрд – глава Совета НБУ

"ДТЭК Нефтегаз" в ближайшие год-два начнет добывать нефть и намерен расширяться за счет участия в аукционах и приобретений

Производство э/э из угля в Украине упадет к 2030 г. на 46%, доля атомной - возрастет с 53% до 57% – прогноз ДТЭК

ДТЭК ожидает в 2023 запуска в Украине системы торговли выбросами и присоединения энергосистемы страны к европейской

Philip Morris подал иск к Украине в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

ДТЭК заявляет об амбиции стать лидером декарбонизации в Украине

Количество скачиваний сервиса заказа такси Bolt в Украине в 2020 достигло 3 млн - компания

Минстратегпром договорилось о закупке трех Toyota Camry на 2,7 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА