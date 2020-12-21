Экономика

17:23 21.12.2020

Нефть сократила потери, но продолжает дешеветь на новостях о новом штамме коронавируса

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Нефть сократила потери, но продолжает дешеветь на новостях о новом штамме коронавируса

Цены на нефть эталонных марок сократили потери в ходе торгов в понедельник, но продолжают заметно снижаться на информации о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 КВ в понедельник составляет $50,49 за баррель, что на $1,77 (3,39%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,3 за баррель, что на $1,8 (3,67%) ниже уровня предыдущих торгов. Срок действия январских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник.

Ранее в ходе торгов оба контракта теряли в цене более 5%.

Эксперты опасаются, что выявление нового штамма коронавируса приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник заявил, что ситуация на нефтяном рынке остается волатильной. "Очень серьезные локдауны введены относительно поездок в Великобританию, появился новый штамм коронавируса. Это в том числе повлияло и на то, что на рынках мы видим существенную коррекцию по цене на нефть. А два дня назад мы этого еще не видели", - отметил он.

Нефть подорожала примерно на 33% с конца октября на положительных новостях о вакцинах от коронавируса, которые поддержали надежды на восстановление спроса на энергоносители в следующем году, пишет Bloomberg. Однако в краткосрочной перспективе на нефтяные цены продолжит влиять быстрое распространение заболевания, которое приводит к ужесточению карантинных мер.

"Цены на нефть снижаются на опасениях, что новые ограничения помешают восстановлению спроса на топливо", - отмечает аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

По его словам, "путь к нормализации спроса отнюдь не гладкий".

"Безостановочно дорожая с первого сообщения о вакцине в начале ноября, нефть Brent к настоящему моменту отбила 61,8% потерь от обвала, шедшего с января по апрель. Учитывая краткосрочный прогноз спроса и предложения, ралли, вероятно, приостановится, и цена зависнет около $50 до того, как станет заметно реальное улучшение спроса", - считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Тем временем, как сообщает Bloomberg, рынок физической нефти охлаждается, поскольку нефтеперерабатывающие компании в Азии сокращают закупки после более раннего всплеска спроса. На прошлой неделе нефть сорта Murban, добываемая Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), впервые с августа торговалась на спотовом рынке ниже официальной цены.

Теги: #цены #нефть
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