Экономика

16:51 21.12.2020

Госстат подтвердил оценку замедления падения экономики Украины в III кв.-2020 до 3,5%

1 мин читать
Госстат подтвердил оценку замедления падения экономики Украины в III кв.-2020 до 3,5%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле-сентябре 2020 года составило 3,5% к аналогичному периоду 2019 года, подтвердила Государственная служба статистики (Госстат) свою предварительную оперативную оценку, обнародованную в середине ноября.

По данным статведомства, падение ВВП во втором квартале 2020 года составило 11,4%, в первом – 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Как сообщил Госстат, реальный ВВП в третьем квартале этого года (с учетом сезонного фактора) вырос на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно данным статистического ведомства, номинальный ВВП в июле-сентябре составил 1156,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 27673 грн (против 20744 грн в апреле-июне), изменение дефлятора – 7,9%.

Минэкономики в начале ноября оценило падение ВВП Украины в третьем квартале этого года в 3,6%, а в целом за девять месяцев – в 5,5%, Позднее оно немного ухудшило прогноз спада экономики в 2020 году – с 4,8% до 5%, оценив спад за 10 месяцев в 5,2%.

Нацбанк ранее ожидал спада экономики в этом году на 6%, однако ближе к концу году улучшил свои оценки, примерно, до 5%, прогнозируя восстановление в 2021 году на 4,2%.

Теги: #ввп #госстат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:47 18.12.2020
Население Украины сократилось на 232 тыс. за 10 месяцев - Госстат

Население Украины сократилось на 232 тыс. за 10 месяцев - Госстат

10:41 18.12.2020
Спад сельхозпроизводства в Украине по итогам 11 мес. сократился до 12,4% - Госстат

Спад сельхозпроизводства в Украине по итогам 11 мес. сократился до 12,4% - Госстат

14:44 10.12.2020
Нацбанк предварительно оценивает потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2%

Нацбанк предварительно оценивает потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2%

19:04 09.12.2020
Deutsche Bank ожидает падения экономики Украины на 5,5%ВВП в 2020г – прогноз

Deutsche Bank ожидает падения экономики Украины на 5,5%ВВП в 2020г – прогноз

10:54 08.12.2020
Спад ВВП Украины в I кв.-2021 может составить 3%, но за весь 2021 год прогнозируется рост 4,6% - министр экономики

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 может составить 3%, но за весь 2021 год прогнозируется рост 4,6% - министр экономики

16:30 07.12.2020
Минэкономики оценивает падение ВВП за 10-мес.-2020 в 5,2% и ожидает спад на 5% ВВП по итогам года

Минэкономики оценивает падение ВВП за 10-мес.-2020 в 5,2% и ожидает спад на 5% ВВП по итогам года

07:58 28.11.2020
Падение ВВП по итогам года  не должно превышать 5% - Ковалив

Падение ВВП по итогам года  не должно превышать 5% - Ковалив

12:08 25.11.2020
Вакцина не спасет ВВП еврозоны от сильного падения в IV квартале - эксперты

Вакцина не спасет ВВП еврозоны от сильного падения в IV квартале - эксперты

17:26 24.11.2020
Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

17:29 23.11.2020
Падение промпроизводства в Украине в октябре-2020 ускорилось до 5%, но с эффектом календарных дней спад замедлился до 3,9% – Госстат

Падение промпроизводства в Украине в октябре-2020 ускорилось до 5%, но с эффектом календарных дней спад замедлился до 3,9% – Госстат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ видит риск недовыполнения плана по доходам в госбюджете-2021

Госбанки сконцентрировали 75% из более 45 млрд грн общей задолженности предприятий электроэнергетики – НБУ

Большинство предпринимателей получит госпомощь в связи с усилением карантина до конца года - селекторное совещание у президента

Большинство членов комитета НБУ ожидают повышения учетной ставки в 2021г до 6,5-7,5%

Миссия МВФ по 1-му пересмотру программы stand by для Украины начнет работу в понедельник – Фонд

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ видит риск недовыполнения плана по доходам в госбюджете-2021

Нефть сократила потери, но продолжает дешеветь на новостях о новом штамме коронавируса

Украина возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта стального проката с покрытием из КНР

Офисной недвижимости понадобится минимум год для полного восстановления - НБУ

Госбанки сконцентрировали 75% из более 45 млрд грн общей задолженности предприятий электроэнергетики – НБУ

Большинство предпринимателей получит госпомощь в связи с усилением карантина до конца года - селекторное совещание у президента

Большинство членов комитета НБУ ожидают повышения учетной ставки в 2021г до 6,5-7,5%

Миссия МВФ по 1-му пересмотру программы stand by для Украины начнет работу в понедельник – Фонд

НБУ намерен поднять вес риска потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021г

Stolitsa Group намерена достроить жилые комплексы банка "Аркада"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА