Экономика

13:50 21.12.2020

Stolitsa Group намерена достроить жилые комплексы банка "Аркада"

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Stolitsa Group намерена достроить жилые комплексы банка "Аркада"

Строительная компания Stolitsa Group (Киев) намерена завершить строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка "Аркада", сообщило сообщество защиты прав инвесторов "Эврика актив".

"18 декабря состоялась рабочая встреча представителей всех инициативных групп комплексов, которые должен был построить банк "Аркада", с вероятным застройщиком – компанией Stolitsa Group относительно решения ситуации на комплексах "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах" (…) Владислава Молчанова (совладелица Stolitsa Group – ИФ) озвучила: компания "Столица Групп" намерена зайти на достройку жилых комплексов", – сообщило сообщество в Facebook.

Согласно ему, на встрече также присутствовали представители Киевской горгосадминистрации Вячеслав Непоп и Лариса Жилик, а также секретарь комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Дмитрий Исаенко.

Стройкомпания Stolitsa Group входит в инвестиционную группу BT Invest (Литва), созданную в 2008 году бывшими акционерами компании "Сандора" Раймондасом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом. Компания, в частности, развивала проект строительства ТРЦ Retroville.

Портфель завершенных проектов компании также включает ЖК "Квартет", "Галактика", "Варшавский", Seven, "Липинка", "Южные врата", Golden Park, "Панорама" и др. Продолжается строительство ЖК "Варшавский 2"

ООО "Столица Групп" создано в 2008 году. Учредителями компании с уставным капиталом в 20 млн грн в Едином госреестре указаны кипрская Elakol Developments Limited (78%), ООО "КУА "Бизнес Гарант" в интересах фонда "Галеон" (11%) и "Кроун" (11%). Конечными бенефициарами указаны Марина Познякова, Раймондас Туменас, Ругзиене Агне и Иван Молчанов.

Источник: https://www.facebook.com/evrika.aktiv

Теги: #недвижимость #столица #строительство #аркада
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