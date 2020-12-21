Экономика

13:32 21.12.2020

Уценка на 25% непрофильных активов с января-2021 создаст нагрузку на капитал нескольких банков - отчет НБУ о финстабильности

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Уценка на 25% непрофильных активов с января-2021 создаст нагрузку на капитал нескольких банков - отчет НБУ о финстабильности

Уценка на 25% непрофильных активов банков, запланированная на январь 2021 года, создаст нагрузку на капитал нескольких банков, указал НБУ в отчете о финансовой стабильности.

"Расчеты, проведенные НБУ по итогам опроса (банков - ИФ), свидетельствуют, что влияние отчисления на банковскую систему на первом этапе не является существенным, а для половины банков снижение норматива достаточности капитала будет символическим - менее 0,05 п.п.", - указал центробанк в отчете.

"Дополнительную нагрузку на капитал в 2021 году получат только несколько банков", - добавил НБУ.

Как напомнил центробанк, в январе 2021 года из капитала банков будет отчислено 25% стоимости непрофильных активов, которые содержатся на балансе дольше трех лет.

Теги: #нбу #финстабильность
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