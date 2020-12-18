Экономика

17:15 18.12.2020

"Интергал-Буд" ввела в эксплуатацию два дома столичного ЖК "Сырецкие Сады"

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"Интергал-Буд" ввела в эксплуатацию два дома столичного ЖК "Сырецкие Сады"

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) получила сертификаты о принятии в эксплуатацию домов №1 и №2 жилого комплекса "Сырецкие Сады" комфорт-класса по ул.Выговского, 10-б в Подольском районе Киева.

"Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) 8 декабря 2020 года выдала официальный сертификат серии ИУ123201201361 и 15 декабря 2020 года выдала официальный сертификат серии ИУ123201204460, подтвердив соответствие законченного строительства объектов проектной документации и готовность их к эксплуатации", - сообщила пресс-служба компании в пятницу.

По ее данным, первый 14-этажный дом включает 151 квартиру общей площадью почти 9 тыс. кв. м. Второй дом с переменной этажностью (12, 14, 16) насчитывает 279 квартир общей площадью более 13 тыс. кв. м.

"Интергал-Буд" начал строительство ЖК "Сырецкие Сады" в 2017 году. Проект охватывает четыре дома на 667 квартир. Площадь участка под проектом составляет 2,9 га.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2019 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Теги: #эксплуатация #интергал_буд #жк
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