Экономика

13:45 18.12.2020

"Укрзализныця" в 2021 намерена нарастить продажи металлолома

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"Укрзализныця" в 2021 намерена нарастить продажи металлолома

АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2021 году намерена значительно нарастить продажи металлолома, в том числе списанных вагонов, благодаря сокращению бюрократических процедур, в частности отмене обязательной предварительной оценки выставляемого на продажу лома.

Как сообщил заместитель директора департамента имущественной политики "Укрзализныци" Руслан Лавренюк на проходящей в пятницу VII Международной научно-практической конференции "Украинский рынок металлолома: практические аспекты и современные вызовы", в 2021 году планируется продать металлолома на 1,9 млрд грн по средней цене 5 тыс. грн за тонну (360 тыс. тонн – ИФ).

"2020 год для всех был довольно сложным, но все равно "УЗ" смогла почти на 50% увеличить объемы продаж в финансовом выражении и на 40 тыс. тонн в тоннах в части количества проданного металлолома. Это и вагоны в неразобранном виде, и лом после ремонта вагонов в том числе. Также этот год порадовал: Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению 254, которое регулирует нашу имущественную политику. Убрана оценка – на данный момент при продаже металлолома она нам уже не нужна. Это сильно облегчит нам работу и, соответственно, увеличит скорость выхода "Укрзализныци" на рынок и продажи", - сказал Лавренюк.

При этом он уточнил, что продажа металлолома на 1,9 млрд грн содержится в проекте финансового плана "УЗ" на 2021 год, который еще не утвержден Кабмином. В этот объем продаж входит и реализация вагонов, которые планируется продавать разными способами, в том числе предусматривается вариант продажи на собственных осях в виде металлолома.

"То есть рассматривается несколько вариантов – мы сейчас над этим активно работаем, меняем внутреннюю нормативную базу. Думаю, в ближайшие месяц-полтора выйдем на рынок с предложениями", - пояснил замдиректора департамента.

По его словам, в настоящее время основные покупатели металлолома "УЗ" – "Интерпайп", "Метинвест", "ArcelorMittal Кривой Рог" – должны видеть, что "Укрзализныця" существенно улучшила логистику на местах, увеличила скорость принятия решений – "стало намного меньше проблем бюрократического характера".

"И очень сильно надеемся, что цены на внутреннем рынке Украины будут хоть как-то коррелироваться с международными ценами. Так как ценами мы поддерживаем рынок металлургов, металлосборщиков, а цены сильно занижены", - резюмировал эксперт.

Ранее "УЗ" сообщала, что в 2020 году планирует существенно увеличить продажи металлолома, в частности было запланировав к продаже 276 тыс. тонн. В 2019 году "Укрзализныця" на открытых торгах через "ProZorro. Продажи" реализовала 97,212 тыс. тонн металлолома на сумму 579,935 млн грн.

 

Теги: #укрзализныця #металлолом #продажи
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