"УЗ" назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы - Одесса и Киев - Рахов на праздники

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поездов №135/136 "Черновцы - Одесса" и №217/218 "Киев - Львов - Рахов" на новогодние праздники.

Как отмечается в сообщении на сайте компании в пятницу, с учетом многочисленных пожеланий пассажиров, поезду "Киев - Рахов" также назначены дополнительные остановки на станциях "Татаров" и "Квасы".

Дополнительные рейсы поезда №135/136 "Черновцы - Одесса" с отправлением из Черновцов запланированы на 28 декабря 2020 года и 2, 4, 6, 8 и 10 января 2021 года, а из Одессы - на 29 декабря 2020 года и 3, 5, 7, 9 и 11 января 2021 года.

Поезд №217 / 218 "Киев - Львов - Рахов" осуществит дополнительные рейсы из Киева 30 декабря 2020, 2 и 8 января 2021 года, а также из Рахова - 1, 3 и 9 января 2021 года.