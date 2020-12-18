Экономика

13:35 18.12.2020

"УЗ" назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы - Одесса и Киев - Рахов на праздники

1 мин читать
"УЗ" назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы - Одесса и Киев - Рахов на праздники

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поездов №135/136 "Черновцы - Одесса" и №217/218 "Киев - Львов - Рахов" на новогодние праздники.

Как отмечается в сообщении на сайте компании в пятницу, с учетом многочисленных пожеланий пассажиров, поезду "Киев - Рахов" также назначены дополнительные остановки на станциях "Татаров" и "Квасы".

Дополнительные рейсы поезда №135/136 "Черновцы - Одесса" с отправлением из Черновцов запланированы на 28 декабря 2020 года и 2, 4, 6, 8 и 10 января 2021 года, а из Одессы - на 29 декабря 2020 года и 3, 5, 7, 9 и 11 января 2021 года.

Поезд №217 / 218 "Киев - Львов - Рахов" осуществит дополнительные рейсы из Киева 30 декабря 2020, 2 и 8 января 2021 года, а также из Рахова - 1, 3 и 9 января 2021 года.

Теги: #укрзализныця #поезда #праздники
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:45 18.12.2020
"Укрзализныця" в 2021 намерена нарастить продажи металлолома

"Укрзализныця" в 2021 намерена нарастить продажи металлолома

09:33 18.12.2020
"Укрзализныця" тестирует доступ к Sweet.TV в скоростных поездах "Киев-Славское"

"Укрзализныця" тестирует доступ к Sweet.TV в скоростных поездах "Киев-Славское"

10:15 17.12.2020
"Укрзализныця" с 24 декабря запускает 2 поезда из восточных и южных регионов к местам зимнего отдыха

"Укрзализныця" с 24 декабря запускает 2 поезда из восточных и южных регионов к местам зимнего отдыха

17:22 16.12.2020
Европейский офис ВОЗ рекомендовал отмечать Рождество и Новый год на улице и в маске

Европейский офис ВОЗ рекомендовал отмечать Рождество и Новый год на улице и в маске

16:55 16.12.2020
"УЗ" внедряет систему оперативного контроля за обеспечением заявок клиентов на грузоперевозки

"УЗ" внедряет систему оперативного контроля за обеспечением заявок клиентов на грузоперевозки

10:31 15.12.2020
"Укрзализныця" будет заключать с областными властями публичные договоры на пригородные перевозки

"Укрзализныця" будет заключать с областными властями публичные договоры на пригородные перевозки

10:03 14.12.2020
"Укрзализныця" запустила первый современный центр управления движением в Харькове

"Укрзализныця" запустила первый современный центр управления движением в Харькове

12:16 11.12.2020
Поезда курсируют в штатном режиме, в случае сильного ухудшения погоды возможны задержки - "УЗ"

Поезда курсируют в штатном режиме, в случае сильного ухудшения погоды возможны задержки - "УЗ"

10:45 11.12.2020
Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от путешествий на новогодние праздники

Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от путешествий на новогодние праздники

10:35 11.12.2020
Минздрав разработал постановление о закупке оборудования для медучреждений "УЗ" для лечения COVID-19

Минздрав разработал постановление о закупке оборудования для медучреждений "УЗ" для лечения COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль

Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение"

ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

Почти половина компаний в Украине моделирует несколько сценариев развития ситуации в 2021г - исследование

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" стал собственником "Надра Юзовская" – глава Госгеонедр

"Укртранснафта" заработает на операции по продаже купленной весной на спаде цен нефти $13 млн – глава компании

"Укртранснафта" в 2020 увеличит транзит нефти на 1,5% - глава компании

Украина и Беларусь продлили договор на транзит нефти на 2021 – глава "Укртранснафты"

Взаиморасчеты между государством, "Нафтогазом" и "Укрнафтой" должны завершиться 18 декабря – Гавриленко

"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

"Укравтодор" откроет движение через мост-долгострой в Черновицкой области 28 декабря

Ferrexpo за 9 мес.-2020 года увеличила выплату налогов и сборов до более чем 2,45 млрд грн

Великобритания поддерживает реформирование ОПК Украины

Спад сельхозпроизводства в Украине по итогам 11 мес. сократился до 12,4% - Госстат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА