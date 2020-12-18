Экономика

12:21 18.12.2020

Взаиморасчеты между государством, "Нафтогазом" и "Укрнафтой" должны завершиться 18 декабря – Гавриленко

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Взаиморасчеты между государством, "Нафтогазом" и "Укрнафтой" должны завершиться 18 декабря – Гавриленко

Взаимные расчеты между госбюджетом, НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укрнафта" должны завершиться в эту пятницу, 18 декабря, сообщил глава нефтяного дивизиона группы и глава наблюдательного совета "Укрнафты" Николай Гавриленко.

"18 декабря мы должны закрыть первый этап вопроса по "Укрнафте"… Она (цепочка взаиморасчетов - ИФ) должна завершиться, потому что это связано с НДС. Чтобы он попал в декларации, нужно успеть завершить все транзакции", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, после завершения взаиморасчетов акционеры "Укрнафты" начнут обсуждение дальнейшей судьбы компании.

"От "Нафтогаза" как акционера общение с другими акционерами "Укрнафты" ведет финансовый директор группы Петрус ван Дрил. В рамках тех поручений, которые мы как наблюдательный совет получим от акционеров, я и буду действовать", - добавил Гавреленко.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 ноября приняла в целом законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет Украины на 2020 год, предусматривающего финансовое оздоровление "Укрнафты" путем взаимозачета с "Нафтогазом" и госбюджетом.

Согласно закону, "Нафтогазу" из специального фонда госбюджета будет выплачено 32,2 млрд грн компенсации за возложение на нее спецобзательств.

После получения "Нафтогазом" 32,2 млрд грн за поставки газа в условиях ПСО, которые он признает как доход, на эту сумму будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд грн. Затем "Нафтогаз" заплатит "Укрнафте" за 2,06 млрд куб. м газа, поставленный в 2006 году (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд грн). Из этих средств "Укрнафта" погасит налоговые долги и штрафы на сумму 30,35 млрд грн.

Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты" в результате операций купли-продажи газа с НАК, составят 6,2 млрд грн.

Таким образом, суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между "Нафтогазом" и "Укрнафтой" составит 42,5 млрд грн (30,35 млрд грн плюс 5,95 млрд грн плюс 6,2 млрд грн). За вычетом 32,2 млрд грн компенсации, которые должен получить НАК, возникает остаток 10,3 млрд грн, который будет направлен на зарплаты шахтерам и Фонд борьбы с COVID-19.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что группа намерена провести с миноритарными акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политику собственности "Нафтогаза".

Коболев подчеркнул, что с юридической точки зрения механизм разделения "Укрнафты" сложен, и для его реализации потребуется помощь со стороны органов государственной власти.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяных и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.


Полный текст интервью с Николаем Гавриленко будет обнародован на главной странице веб-сайта информационного агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #нафтогаз #гавриленко #укрнафта
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