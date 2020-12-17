Экономика

12:04 17.12.2020

Кличко: Бюджет Киева не получил 5 млрд грн из-за пандемии, из них 3 млрд грн – НДФЛ

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Кличко: Бюджет Киева не получил 5 млрд грн из-за пандемии, из них 3 млрд грн – НДФЛ

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что из-за пандемии коронавируса недополучение бюджета столицы составляет 5 млдр грн, из которых 3 млрд грн - недополучение налога на доходы физических лиц.

"Кризис, который создала пандемия, сильно бьет по бюджету нашего города. По оценкам экспертов, недополучение бюджета нашего города - 5 млдр грн, из которых 3 млрд грн - это недополучение налога на доходы физических лиц", - сказал Кличко на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году в четверг в Киеве.

Теги: #киев #бюджет #кличко
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