Профильный комитет рады не поддержал кандидатуру Витренко на должность министра энергетики – нардеп Совсун

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики Украины, сообщила член комитета Инна Совсун (фрация "Голос").

"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, "за" проголосовало 10 депутатов из 22", - цитирует Совсун пресс-служба "Голоса" в четверг.

Вопрос о назначении Витренко министром энергетики стоит в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 17 декабря.