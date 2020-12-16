Экономика

19:07 16.12.2020

США ввели санкции против компаний из КНР и ОАЭ, которые помогали продавать иранские нефтехимические продукты

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США ввели санкции против компаний из КНР и ОАЭ, которые помогали продавать иранские нефтехимические продукты

 

США ввели санкции против четырех компаний из Китая и ОАЭ за содействие иранской компании Triliance Petrochemical в экспорте иранских нефтехимических продуктов, сообщило американское министерство финансов.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против четырех кампаний за содействие в экспорте иранских нефтехимических продуктов Triliance Petrochemical - компании, попавшей в санкционный список Минфина в январе 2020 года", - говорится в сообщении на сайте министерства финансов США.

Компания Donghai International Ship Management Limited обслуживала судно, которое перевозило нефтехимические продукты из Ирана в Китай, а Petrochem South East Limited помогала Triliance с платежами, отмечается в заявлении ведомства. И Donghai, и Petrochem базируются в КНР.

Другие две компании, попавшие в санкционный список, - из ОАЭ. Компании Alpha Tech Trading и Petroliance Trading, обе выполняли функцию подставных компаний для Triliance в посреднических сделках по продаже нефтепродуктов.

Санкции для этих четырех компаний означают блокировку всех их имущественных интересов в США, если такие у них были. Американским гражданам запрещено сотрудничество с ними. Кроме того, сотрудничать с компаниями из санкционного списка минфина США небезопасно для иностранных финансовых институтов - этим они сами рискуют попасть под санкции.

Теги: #сша #компании #санкции #иран
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