Экономика

15:40 16.12.2020

НКРЭКУ с января 2021 лишается полномочий по ограничению импорта э/э с Россией и Беларусью

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НКРЭКУ с января 2021 лишается полномочий по ограничению импорта э/э с Россией и Беларусью

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами-не членами Энергосообщества.

Соответствующее решение о внесении в постановление №766 от 8 апреля 2020 года (так называемое "ковидное" постановление) принято на заседании регулятора в среду.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк при рассмотрении проекта постановления отметил: "С юридической точки зрения здесь нечего обсуждать. Наши полномочия (по отмене аукционов – ЭР) становятся недействительными с начала следующего года в соответствии с законом. Будут предоставлены снова – оперативно вернемся к этому вопросу".

Согласно обоснованию к проекту постановления, в соответствии с переходными положениями к закону о рынке электроэнергии, регулятор наделяется правом до 31 декабря 2020 года ограничивать пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах в части международных сечений между Украиной и государствами, не являющимися членами Энергосообщества, а также аннулировать результаты годового аукциона на 2020 год в части указанных сечений.

Как сообщалось, в апреле НЭК "Укрэнерго" во исполнение постановления НКРЭКУ отменила результаты всех годовых аукционов на 2020 год по распределению доступа к межгосударственным сечениям с Российской федерацией и Беларусью для осуществления экспортно-импортных операций, период поставки по которым приходится на карантин и 30 дней после его завершения.

14 декабря нардеп Алексей Кучеренко зарегистрировал законопроект №4493 о продлении на 2021 год полномочий НКРЭКУ по регулированию импорта электроэнергии, который, по его словам, позволит запретить его со стороны России и Беларуси, но текста законопроекта на сайте Рады еще нет.

Теги: #рф #электроэнергия #нкрэку #беларусь
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