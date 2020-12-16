Аграрное министерство в Украине будет восстановлено в начале 2021 года - премьер

Аграрное министерство будет восстановлено в начале 2021 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В начале следующего года можно ожидать создания полноценного Аграрного министерства", - сказал он, открывая заседание правительства в среду.

"В ближайшее время планируются новые назначения в министерства (...) Вместе с депутатским корпусом идут дискуссии относительно назначения руководителя Аграрного министерства", - добавил премьер.