Сервис доставки продуктов Zakaz.ua запустил доставку из VARUS в Киеве

Украинская компания Zakaz (сервис доставки продуктов Zakaz.ua) с 15 декабря запустила доставку из супермаркетов торговой сети VARUS в Киеве.

Для заказа на сайте и в мобильном приложении уже доступно более тыс. позиций товаров VARUS, среди которых не только продукты питания, но и текстиль, посуда, канцелярия и новогодние товары.

Со временем ассортимент товаров будет расширяться.

Время доставки можно выбрать в рамках двухчасовых слотов на ближайшие три дня.

Все заказы собираются в день запланированной доставки, после чего хранятся в специальных термоящиках до момента передачи заказчику.

"В конце лета мы начали сотрудничать с популярной торговой сетью VARUS в Днепре и почти сразу решили расширять географию доставки на новый город. Осень посвятили подготовке к запуску в Киеве", – отметил CEO сервиса Zakaz.ua Андрей Курский.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Zakaz.ua начал работу в Узбекистане, запустив доставку из тороговой сети Makro.

Zakaz.ua работает на рынке Украины с 2010 года, предоставляя услуги заказа и доставки продуктов питания от крупнейших розничных продуктовых сетей Украины: Metro, "Ашан", Novus, "МегаМаркет", "Фуршет", "Таврия В", "Восторг" и Varus. На сегодняшний момент присутствует в 15 городах Украины, а также в Молдове (Кишинев) и Узбекистане (Ташкент).

Компания осуществляет доставку ежедневно в рамках двухчасовых слотов, а также доставляет заказы день в день для частных и корпоративных клиентов.