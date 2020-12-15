Экономика

17:40 15.12.2020

Рада сбалансировала закон с изменениями в Бюджетный кодекс из "бюджетного пакета"

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Рада сбалансировала закон с изменениями в Бюджетный кодекс из "бюджетного пакета"

Верховная Рада внесла поправки в закон с изменениями в Бюджетный кодекс из "бюджетного пакета" законопроектов (№4100-д) для сбалансирования его в связи с принятием поправки о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога на топливо в общий фонд бюджетов местного самоуправления.

Соответствующие поправки поддержали 320 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как пояснил спикер парламента Дмитрий Разумков, в ходе обсуждения законопроекта народные депутаты поддержали две противоречащие друг другу поправки парламентариев Вячеслава Рублева ("Слуга народа") и Галины Васильченко ("Голос").

"Комитет предложил поддержать поправку в редакции Рублева, поскольку она более широко раскрывает вопрос", - отметил Разумков.

Теги: #бюджетный_кодекс #правки #рада
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