Рада сбалансировала закон с изменениями в Бюджетный кодекс из "бюджетного пакета"

Верховная Рада внесла поправки в закон с изменениями в Бюджетный кодекс из "бюджетного пакета" законопроектов (№4100-д) для сбалансирования его в связи с принятием поправки о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога на топливо в общий фонд бюджетов местного самоуправления.

Соответствующие поправки поддержали 320 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как пояснил спикер парламента Дмитрий Разумков, в ходе обсуждения законопроекта народные депутаты поддержали две противоречащие друг другу поправки парламентариев Вячеслава Рублева ("Слуга народа") и Галины Васильченко ("Голос").

"Комитет предложил поддержать поправку в редакции Рублева, поскольку она более широко раскрывает вопрос", - отметил Разумков.