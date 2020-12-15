Экономика

12:04 15.12.2020

"Укрпошта" открыла 50 партнерских отделений с маркетплейсом Kasta

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"Укрпошта" открыла 50 партнерских отделений с маркетплейсом Kasta

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" начинает сотрудничество с маркетплейсом Kasta.

Как соообщила "Укрпошта" во вторник, в декабре компании открыли 50 партнерских отделений.

В кобрендинговых почтовых отделениях будут установлены примерочные, где клиенты смогут проверить подходят ли им заказанные на маркетплейсе Kasta товары.

Партнерские отделения будут работать в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Полтаве, Луцке, Виннице, Мариуполе, Краматорске, Николаеве, Северодонецке, Кривом Роге, Никополе, Хмельницком, Житомире и других городах.

Доставка приобретенных на сайте Kasta товаров в партнерские отделения "Укрпошты" будет бесплатной для владельцев карт программы лояльности KastaBlack, а в случае отсутствия карты - стоимость доставки составит 25 грн независимо от суммы и габаритов заказа.

"По данным платежных систем, в Украине за первый квартал 2020 года объемы электронной коммерции значительно выросли, а торговцы начали еще активнее использовать диджитал-каналы для продаж: количество онлайн-оплат в продуктовом ритейле возросло на 12%, а в отдельных категориях, таких как техника и электроника, количество покупок в интернете увеличилась на 44%. Эту тенденцию мы соответствии видим и в увеличении объемов посылок. Поэтому продолжаем расширять круг нашего сотрудничества с крупнейшими онлайн-магазинами", - сообщила заместитель генерального директора по развитию бизнеса "Укрпошты" Елена Степина.

"Для наших клиентов расширится география покрытия и соответственно скорость доставки. Мы не планируем останавливаться на 50 отделениях, а будем активно развивать это направление сотрудничества", - отмечает руководитель службы доставки и сети отделений KastaPost Александр Белоусов.

"Укрпошта" имеет самую большую сеть отделений в Украине - почти 11 тыс. почтовых офисов. Национальный почтовый оператор доставляет отправления даже в самые отдаленные населенные пункты и покрывает 100% территории Украины.

Kasta - маркетплейс одежды, обуви и аксессуаров в Украине.

Теги: #укрпошта #отделения #kasta
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