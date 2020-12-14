Экономика

14:54 14.12.2020

Moody's отозвало рейтинг "Ca" "российских" евробондов Украины 2013г. на $3 млрд

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Moody's отозвало рейтинг "Ca" "российских" евробондов Украины 2013г. на $3 млрд

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало приоритетный необеспеченный рейтинг правительства Украины "Ca" по еврооблигациям на $3 млрд, которые Украина продала в декабре 2013 года и которые сейчас являются предметом спора между Украиной и Россией в британских судах.

"Moody's решило отозвать рейтинг по причинам делового характера", – указано в сообщении.

Как сообщалось, в феврале 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки, и часть издержек в рамках разбирательства.

Однако после жалобы Украины в сентябре 2018 года апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре, так как аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Верховный суд Великобритании 9-12 декабря 2019 года рассматривал жалобы Украины и России на это решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд и отложил вынесение решения.

Теги: #еврооблигации #рф #украина #moodys
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