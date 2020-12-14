ФГВФЛ анонсирует в 2021г. аресты зарубежных активов владельцев крупных выведенных с рынка банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) анонсирует в 2021 году аресты зарубежных активов владельцев крупных выведенных с рынка банков благодаря международным консультантам, сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

"Банк "Дельта", Имексбанк, "Национальный кредит" и "Финансы и Кредит". С ними уже заключены договора, и уже можно сказать год ведется работа с юридическими компаниями в иностранных юрисдикциях. Мы уже по этим банкам в следующем году выходим на заморозку, можно сказать арест активов связанных лиц этих банков, и это уже есть определенный успех", – сказал он в ходе итоговой онлайн-конференции Фонда в понедельник.

Он добавил, что по банку "Финансовая инициатива" и ВиЭйБи Банку в первом пуле, а также по Евробанку, Фидобанку и Актабанку во втором, проводятся конкурсы по закупке услуг иностранной юрисдикции относительно возмещения убытка, который причинен этим банкам связанными лицами.

Новиков отметил, что в 2021 году планируются конкурсы еще по 19 банкам, разбитым на пулы, иски к которым к группе связанных между собой банков для экономии времени и едств.