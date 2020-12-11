Экономика

13:19 11.12.2020

"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию ЖК "Харьковский" и "Гармония" корпорации "Укрбуд"

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"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию ЖК "Харьковский" и "Гармония" корпорации "Укрбуд"

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" ввело в эксплуатацию жилые комплексы (ЖК) "Харьковский" и "Гармония", сообщил президент компании Игорь Кушнир.

"ЖК "Харьковский" и "Гармония" введены в эксплуатацию! Учитывая, что в одном из комплексов люди живут уже не первый год, а инвесторы другого довольно долго ждут, можно считать это маленькой победой", – написал он в Facebook.

В целом "Киевгорстрой" принял на баланс 16 объектов корпорации "Укрбуд", из которых пять уже введены в эксплуатацию. Так, "Киевгорстрой" в 2020 году ввел ЖК "Солнечная Ривьера", "Новомостицкий", "Пектораль", "Харьковский" и "Гармония".

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на декабрь-2020 являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.

Теги: #укрбуд #киевгорстрой #эксплуатация #жк
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