Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 млн, ориентир доходности - около 6,4%

Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет около 6,4%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Книга заявок открыта, финальные параметры сделки будут определены в пятницу. Организаторами размещения выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Основной выпуск евробондов Украины с погашением в марте 2033 г. был размещен в июле этого года, его объем составляет $2 млрд, ставка купона - 7,25%.

Источники в правительстве подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" факт проведения размещения, однако какая-либо официальная информация на этот счет пока отсутствует.