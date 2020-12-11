Экономика

13:11 11.12.2020

Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 млн, ориентир доходности - около 6,4%

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Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 млн, ориентир доходности - около 6,4%

Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет около 6,4%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Книга заявок открыта, финальные параметры сделки будут определены в пятницу. Организаторами размещения выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Основной выпуск евробондов Украины с погашением в марте 2033 г. был размещен в июле этого года, его объем составляет $2 млрд, ставка купона - 7,25%.

Источники в правительстве подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" факт проведения размещения, однако какая-либо официальная информация на этот счет пока отсутствует.

Теги: #евробонды #украина
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