Топ-менеджеры американских компаний обещают создать 1 млн рабочих мест для афроамериканцев за 10 лет

Топ-менеджеры более 30 американских компаний, включая Merck & Co., IBM Corp. и Nike Inc., поддержали создание стартапа, который займется решением проблемы трудоустройства чернокожих американцев.

Стартап, получивший название OneTen, объявил своей целью создание 1 млн рабочих мест для афроамериканцев в следующие десять лет. К настоящему времени проект привлек финансирование в размере более $100 млн.

По словам главного исполнительного директора Merck Кена Фрейзера, одного из основателей OneTen, организация является некоммерческой и сфокусируется на том, чтобы помогать чернокожим американцам, не имеющим диплома колледжа четырехлетнего обручения, но имеющим аттестат об окончании средней школы и другие сертификаты, найти и сохранить работу, которая позволит им содержать семью, или работу с зарплатой от $40 тыс. в год и более в зависимости от региона.

В рамках проекта некоммерческие организации, а также организации среднего профессионального образования, будут обучать людей, чтобы помочь им стать успешными в бизнесе, а CEO компаний, участвующих в проекте, обязуются принимать этих людей на работу.

Фрейзер отметил, что запуск такой инициативы является признанием того, что шаги, сделанные главами американских компаний за последние годы, не привели к существенному изменению ситуации для афроамериканцев. Убийство полицейским Джорджа Флойда в мае текущего года и последовавшие за этим массовые протесты заставили глав компаний пересмотреть свои предыдущие инициативы и объединить усилия, заявил он.

По словам Фрейзера, являющегося одним из четырех чернокожих CEO компаний из списка Fortune 500, нынешнее поколение руководителей американских компаний пришло к заключению, что не хочет перекладывать решение проблемы на следующее поколение.

На долю афроамериканцев приходится 12,4% населения США и, при этом, всего 8% квалифицированных специалистов, причем последняя цифра не меняется с 2013 года, свидетельствуют данные исследовательской некоммерческой организации Center for Talent Innovation. Чернокожие люди занимают лишь 3,2% всех руководящих постов в стране.

Джинни Рометти, исполнительный председатель совета директоров IBM, которая является еще одним основателем стартапа, отметила, что компании, участвующие в проекте, будут делиться друг с другом лучшими практиками и инсайтами, чтобы обеспечить продвижение по службе афроамериканцев.

"Мы хотим избежать проблемы дырявого дна, - заявила она. - Если мы берем человека на работу, то не хотим, чтобы он ушел на сторону".

OneTen в скором времени назначит CEO, а также откроет офисы по всей территории США.

"Считайте нас стартапом, и мы продолжим расширяться все дальше и дальше", - заявила Рометти.

Среди компаний, поддерживающих OneTen, финкомпании American Express Co. и Bank of America Corp., ритейлеры Target Corp. и Walmart Inc., а также производитель бытовой техники Whirlpool Corp. и производитель медицинской и фармацевтической продукции Johnson & Johnson.