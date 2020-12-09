Экономика

18:12 09.12.2020

Кабмин передал 18 предприятий госсобственности из состава "Укроборонпрома" в управление ФГИ для приватизации

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Кабмин передал 18 предприятий госсобственности из состава "Укроборонпрома" в управление ФГИ для приватизации

Кабинет министров Украины передал в сферу управления Фонда госимущества (ФГИ) Украины 18 госкомпаний из состава государственного концерна "Укроборонпром", с целью дальнейшей приватизации.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду.

Согласно приложению к постановлению, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", в управление ФГИ для дальнейшей приватизации передаются единые имущественные комплексы (ЕИК) 16-ти государственных предприятий (ГП): "171 Черниговский ремонтный завод", "Винницкий авиационный завод – ВИАЗ", "Закарпатское вертолетное производственное объединение", "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод", Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт, Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения, Специальное КБ "Молния".

В этот список также включены ГП "Укроборонлизинг", Харьковский завод транспортного оборудования, Центральный НИИ навигации и управления, "Укроборонресурсы", НИИ "Буран", Украинский радиотехнический институт, ЦКБ "Изумруд", Запорожский и Ривненский автомобильные ремонтные заводы.

Помимо этого, согласно постановлению, ФГИ передаются полномочия по корпоративному управлению правами государства в ОАО "Завод "Квант" и ПАО "Херсонский завод "Судмаш".

"Предприятия, предложенные на приватизацию, не задействованы в выполнении гособронзаказа, не включены в кооперационные цепочки по изготовлению вооружения и военной техники и утратили все признаки предприятий ОПК", - указано в пояснительной записке к постановлению.

При этом, согласно приведенным данным единого мониторинга управления объектами госсобственности, по состоянию на 1 июля 2020 года 11 из 16 госпредприятий не вели финансово-хозяйственную деятельность, шесть имели задолженность по заработной плате на общую сумму 7,6 млн грн.

За первое полугодие текущего года эти госпредприятия получили убыток на общую сумму почти 15 млн грн – в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2019 года.

Этим же постановлением правительство передало в сферу управления Минобороны ЕИК госпредприятия "Украинская авиационная транспортная компания".

Как ранее сообщалось, "Укроборонпром" по результатам проведенного триаж-анализа заявил о намерении реструктуризировать 50 предприятий с совокупным чистым доходом 4,9 млрд грн (12% всех доходов концерна), а еще 28 с общим чистым доходом 29 млн грн передать в управление ФГИ и ГКАУ.

Теги: #приватизация #фги #укроборонпром #предприятия
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