Экономика

13:36 09.12.2020

Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

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Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19, сообщила в среду пресс-служба ЕК.

Комментируя выплату, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал: "Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она принадлежит Европе. Мы привержены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоления социальных и экономических последствий".

Он также напомнил, что это - первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро, который "подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше постоянное тесное сотрудничество". "Я желаю правительству Украины в 2021 год выполнить свою программу реформ, чтобы улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС", - подчеркнул вице-президент ЕК.

Теги: #украина #ек #финпомощь
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