Оборот онлайн-магазина Brocard.ua в октябре достиг 100 млн грн

Товарооборот интернет-магазина Brocard.ua, запуск которого состоялся 8 января 2020 года, превысил показатель в 100 млн грн в октябре, сообщил сооснователь компании ООО "Брокард-Украина", крупнейшего оператора парфюмерно-косметического рынка Украины, Юрий Гаткин.

"8 января мы запустили интернет-магазин Brocard.ua и уже в октябре достигли оборота в 100 млн грн", - сообщил он в ходе RAU Summit 2020 в среду.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, в ноябре было 4,5 млн посещений сайта.

Гаткин добавил, что темпы развития направления e-commerce набрал быстрые обороты, в его работе задействован штат из 168 человек, а "склад работает круглые сутки".

По словам сооснователя компании, в настоящее время онлайн-магазин Brocard.ua занял второе место по показателям после онлайн-магазина косметики Makeup.

При этом он подчеркнул, что компании работают в разных ценовых сегментах, поэтому не совсем являются конкурентами.

"У нас второе место после Makeup, и движение будет продолжаться (…) У нас средний чек – 1300-1500 грн, это, я уверен, в три раза больше чем у наших ближайших конкурентов", - сказал он.

В то же время Гаткин не исключил, что в отношении физической розницы могут быть приняты решения о сокращения до 20% сети, в случае если не будут достигнуты договоренности об условиях с арендодателями.

"До марта у нас заканчивается аренда в 18 магазинах, и если не будут достигнуты договоренности с арендаторами, то выйдем из них. Сэкономленные средства мы легко можем компенсировать за счет e-commerce", - отметил он.

Он также добавил, что в декабре будет закрыт один киевский магазин, а в январе – один региональный.

В настоящее время сеть Brocard только одна торговая точка компании находится в собственности, остальные – в аренде.

По состоянию на декабрь 2020 года ООО "Брокард-Украина" управляет 97 магазинами парфюмерии и косметики в 26 городах Украины под брендами Brocard, Brocard Niche Bar, Kiehl's, М.А.С.