Экономика

12:21 09.12.2020

Novus проведет ребрендинг супермаркетов Billa в течение года

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Novus проведет ребрендинг супермаркетов Billa в течение года

ООО "Новус Украина", управляющее сетью гипер- и супермаркетов Novus и входящее в литовскую инвестгруппу BT Invest, планирует в течение года перевести работу магазинов Billa под вывеску Novus.

"Менее чем за год нам нужно провести ребрендинг и перевести все магазины Billa под вывеску Novus", - рассказал операционный директор "Новус Украина" Алексей Панасенко в ходе RAU Summit 2020 в среду.

Он подчеркнул, что это огромная работа, так как на момент покупки сеть Billa состояла из 35 магазинов. При этом добавил, что активные переговоры по покупке конкурента длились более полугода.

"Антимонопольный комитет (АМКУ) мы прошли быстро, потому что Novus и Billa не занимают слишком большую долю на рынке Украины, поэтому видеть нарушения в нашем слиянии не было оснований. Мы будем еще долго проигрывать и в оборотах, и в доле рынка двум крупнейшим компаниям (…) Мы хотим стать лидером Киева и киевского региона. И данная сделка соответствовала нашей стратегии укрепить свои позиции в регионе, потому что магазины Billa тоже здесь сосредоточены", - отметил Панасенко.

На вопрос о сумме сделки операционный директор "Новус Украина" сказал, что она была "не более $100 млн, и не была связана с кредитом ЕБРР", предоставленном компании на аналогичную сумму.

"Мы увеличиваем присутствие на рынке и узнаваемость бренда Novus, потому что были районы, в которых Novus не был представлен. Узнаваемость бренда вырастет, и это так же повлияет положительно на стоимость бренда и на то, как на него смотрят покупатели", - рассказал Панасенко.

Как сообщалось, 1 декабря компания Consul Trade House UAB, собственник ООО "Новус Украина", сообщила о завершении сделки с Rewe International AGо о приобретении 100%-ной доли в уставном капитале предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ) "Билла-Украина" и начала работу над слиянием компаний.

Ранее, в октябре-2020 Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании UAB Consul Trade House из группы Novus на приобретение у Rewe International AG 100%-й доли в уставном капитале предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ) "Билла-Украина".

ООО "Новус Украина" создано в 2008 году. В том же году в стране был открыт первый супермаркет Novus. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).

По состоянию на сентябрь 2020 года сеть насчитывает 46 объектов общей площадью более 220 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе франчайзинговые.

ПИИ "Билла-Украина" создано в 1998 году концерном Rewe Group, который был основан в 1927 году в Кельне. В Украине первый супермаркет Billa был открыт в феврале 2000 года в Киеве. По состоянию на сентябрь 2020 года сеть насчитывает 35 объектов в Киеве, Киевской области и Житомире.

Теги: #ребрендинг #новус
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