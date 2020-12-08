Ощадбанк рассматривает возможность продажи NPL на аукционах

Государственный Ощадбанк (Киев) рассматривает возможность продажи кредитов путем проведения открытых аукционов, как это предусматривает законодательство, сообщил глава правления банка Сергей Наумов.

"Мы еще не использовали, но рассматриваем этот инструмент, например, чтобы продать наш долг или списать его. Это позволит нам значительно сократить наш NPL. Теперь он на уровне 30%", - сказал он в ходе Ukrainian Investment Roadshow во вторник.

По словам главы правления государственного Укрэксимбанка (Киев) банка Евгений Мецгер, быстро очищать балансы банков позволит продажа долга с дисконтом. По его мнению, этот инструмент будет активно использоваться в следующем году на ряду с другими.

"Мы все работаем сегодня над 281 постановлением Кабмина, то есть есть законодательный фундамент, на который нужно добавить определенной методологии. Она бы дала государственным банкам определенный комфорт и понимание метрик, на которые можно было бы опираться в формате расчета MPV, рекавери", - сказал Мецгер.

Глава правления Укрэксимбанка добавил, что этим вопросом занята рабочая группа под руководством Национального банка.

"Я думаю, что через месяц-два мы закончим этот процесс", - добавил он.