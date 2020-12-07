Экономика

12:06 07.12.2020

Тергромады впервые приобрели ОВГЗ – НБУ

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Тергромады впервые приобрели ОВГЗ – НБУ

Территориальные громады впервые стали владельцами облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ): их портфель на 7 декабря составил 120 млн грн, сообщил Национальный банке Украины в своей ежедневной статистике в понедельник.

Согласно ей, на 117,2 млн грн – до 34,56 млрд грн увеличили вложения в гособлигации и юрлица, а продавцами выступили банки, портфель которых уменьшился на 300,4 млн грн – до 458,26 млрд грн.

Объемы инвестиций физлиц, нерезидентов и Нацбанка в ОВГЗ практически не изменились и на 7 декабря составляют соответственно 8,88 млрд грн, 74,51 млрд грн и 324,57 млрд грн.

В целом с начала этого года объем ОВГЗ в обращении в Украине вырос на 9,5%, или 78,2 млрд грн – до 900,9 млрд грн, в первую очередь за счет роста портфеля банков – на 37,1%, или на 124 млрд грн и юрлиц – на 32,9%, или на 8,5 млрд грн.

В то же время вложения нерезидентов сократились на 35,6%, или 41,27 млрд грн, физлица – на 7,7%, или 0,7 млрд грн, а Нацбанка – на 3,7%, или 12,5 млрд грн.

Как сообщалось, в 2018 году Кабмин разрешил муниципалитетам вкладывать свободные средства в ОВГЗ, однако значительного притока средств местных бюджетов в гособлигации не произошло.

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, на 1 ноября 2020 года местные бюджеты хранили на депозитных счетах в госбанках 8,87 млрд грн по ставкам от 6% до 13,5%, в том числе 4,3 млрд грн – средств общего фонда. За 10 месяцев было размещено 23,6 млрд грн, а возвращено – 14,7 млрд грн.

Теги: #нбу #овгз #тергромады
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