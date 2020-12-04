Экономика

13:34 04.12.2020

АМКУ требует от туроператоров отказаться от "собственных" курсов валют

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АМКУ требует от туроператоров отказаться от "собственных" курсов валют

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины требует от туристических компаний прекратить указывать стоимость своих туров в долларах с последующим пересчетом в гривни по "собственному" курсу, сообщается на сайте ведомства.

Согласно ему, фигурантами проведенного по собственной инициативе расследования Северного межобластного территориального отделения АМКУ стали известные украинские компании: ООО "Пегас Туристик", "Тез Тур", "Джоин Ап!", "Тревел Профешнл Групп", "Туристическая компания "Анекс Тур", "ТТВК", "Компас Украины", "Альф туристический оператор", ООО "Коралл Тревел" и "Музенидис тревел Украина".

"Действия компаний содержали признаки нарушения закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде распространения информации, вводящей в заблуждение…", - отметило ведомство.

Оно потребовало в 10-дневный срок прекратить размещение на сайтах недостоверной информации о стоимости предоставления туристического продукта и информировать потребителей не вводящим в заблуждение способом.

В случае продолжения нарушений Комитет будет принимать решения о наложении штрафов, отмечается в сообщении.

АМКУ уточнил, что на момент принятия решения временной коллегией АМКУ компании "Коралл Тревел" и "Музенидис тревел Украина" уже среагировали на проблему и прекратили указывать недостоверную информацию, поэтому от них требуется только информировать клиентов без введения в заблуждение.

Теги: #стоимость #валюта #туроператоры #амку
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