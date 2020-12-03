Экономика

11:57 03.12.2020

Высокий дефицит госбюджета-2021 может помешать кредитованию – член Совета НБУ

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Высокий дефицит госбюджета-2021 может помешать кредитованию – член Совета НБУ

Высокий дефицит бюджета на 2021 год может привести к эффекту вытеснения – преграде для развития кредитования, учитывая девальвационные ожидания, тенденцию к повышению ставок и разницу между уровнем рисков по облигациям внутреннего госдолга (ОВГЗ) и кредитованием реального сектора, считает член Совета НБУ Виктор Козюк.

"Если принять во внимание тенденцию к повышению ставок, девальвационные ожидания, разницу между уровнем рисков и то, что ОВГЗ имеют априори преимущество в том, что они не облагаются налогом, конкурировать реальному сектору становится все труднее. Поэтому риск формирования из-за высокого дефицита бюджета-2021 вытеснения развития кредитования есть", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Козюк также считает, что в следующем году правительству следовало бы отказаться от увеличения минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн в декабре 2021 года, ограничившись повышением показателя до 6 тыс. грн.

"Решения о повышении минималки (…) принимались из немного более оптимистичной среды – когда были другие ожидания по бюджетному дефициту, по работе с международными заемщиками, и не прогнозировалась вторая волна (коронавируса – ИФ), которая радикально ударила по экономике европейских партнеров. Сейчас условия изменились и нужно говорить о необходимости более сдержанного подхода к повышению минималки", – резюмировал он.

Как сообщалось, в ходе доработки проекта госбюджета-2021 ко второму чтению правительство сократило его предельный размер дефицита с 270 млрд грн до 246,6 млрд грн или 5,47% прогнозного ВВП, в том числе общего фонда – до 220,9 млрд грн.

Согласно закону о госбюджете-2020, предельный размер дефицита определен в 298,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 274,5 млрд грн. По итогам 11 месяцев дефицит составил 111,7 млрд грн, в том числе общего фонда – 130,7 млрд грн.

Необходимость увеличения внутренних заимствований для финансирования дефицита из-за паузы в программе МВФ привела к росту ставок ОВГЗ с 7-10% годовых летом этого года до 10-11,7% в начале декабря.

Теги: #бюджет #нбу #кредитование #козюк
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