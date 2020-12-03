Экономика

11:26 03.12.2020

НБУ может отказаться от реагирования на локдаун учетной ставкой – член Совета НБУ

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НБУ может отказаться от реагирования на локдаун учетной ставкой – член Совета НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) может отказаться от реагирования на локдаун учетной ставкой при отсутствии фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе, считает член Совета НБУ Виктор Козюк.

"Вряд ли НБУ будет без фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе реагировать на локдаун ставкой, так как все же Нацбанк отталкивается от мысли о том, что локдаун – это шок, который проходит во времени", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Козюк также считает, что правительству не следует переносить введение локдауна на следующий год.

"Я не уверен, что его (локдаун – ИФ) действительно введут. Видимо, нужны какие-то более гибкие меры и, видимо, эти меры должны иметь какое-то региональное измерение. Вопрос в том, какова будет глубина стресса", – добавил он.

Как сообщалось, ранее представители Нацбанка допускали возможность снижения учетной ставки, чтобы поддержать экономику в условиях локдауна, несмотря на уже опубликованный НБУ прогноз увеличения учетной ставки в 2021 году в ответ на ускорение инфляции.

Полностью интервью с членом Совета НБУ Виктором Козюком читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" 

Теги: #нбу #локдаун #козюк
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