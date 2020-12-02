"Укрзализныця" намерена в 2021г увеличить капвложения до 27,2 млрд грн

АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2021 году планирует выделить на обновление, капитальный ремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры в два раза больше средств по сравнению с 2020 годом.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, капитальные вложения предприятия в 2021 году должны составить 27,2 млрд грн. При этом 55% указанной суммы – собственные средства "Укрзализныци", 31% - средства инвесторов, 14% планируется получить из госбюджета.

"Укрзализныця" рассчитывает на поддержку государства в реализации этих планов. Поскольку инвестиции в возобновление инфраструктуры должны быть комплексными и системными, чтобы в дальнейшем они вернулись в госбюджет в виде прибыли", - добавили в УЗ.

Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена в 2023 году увеличить капинвестиции до 41 млрд грн.

"Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018-м). EBITDA выросла на 6% по сравнению с итогами предыдущего года - до 17,3 млрд грн.