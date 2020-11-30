Суд Киева отменил "заморозку" принадлежащих Ferrexpo 50,3% акций Полтавского ГОКа – компания

Суд Киева отменил "заморозку" 50,3% акций Полтавского ГОКа (ПГОК), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, по делу Жеваго и банка "Финансы и Кредит", которое ранее обездвижил Печерский районный суд Киева.

Ferrexpo в своем пресс-релизе в понедельник сообщила, что добилась успеха в своем ходатайстве в украинский суд об отмене ограничения на 50,3% акций ПГОКа, принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland.

"19 июня 2020 года группа объявила, что районный суд первой инстанции наложил ограничение на 50,3% акций ПГОКа. После этого объявления 6 октября 2020 года группа объявила, что она безуспешно подавала апелляцию на это постановление суда. Новое ходатайство об отмене ограничения было подано в суд в ноябре 2020 года, группе удалось добиться успеха по отмене данного ограничения (обездвиживания – ИФ)", - констатируется в пресс-релизе.

При этом уточняется, что "группа понимает, что новое постановление суда об отмене ограничения в отношении 50,3% акций ПГОКа не может быть обжаловано".

Как сообщалось, в конце января 2020 года Печерский районный суд Киева устанавливал ограничение в размере 50,3% акций FPM. Тогда компания опротестовала это постановление суда, считая, что данное ограничение является временным и связано с текущими в Украине вопросами, касающимися бизнесмена Константина Жеваго (бенефициар компании – ИФ) и одного из предприятий, которым он владел до 2015 года (банк "Финансы и Кредит"). Впоследствии обездвиживание акций было отменено.

Кроме того, сообщалось, что НБУ 26 декабря 2019 года получил исполнительные листы и обратился в Государственную исполнительную службу (ГИС) для реализации решения Шевченковского районного суда от 1 октября 2019 года о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Нацбанка.

"Мы будем принимать все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка. В настоящее время общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн", - цитировала тогда пресс-служба НБУ начальника отдела судебной работы с проблемными активами управления работы с проблемными активами НБУ Сергея Бойко.

Нацбанк ожидал, что частично задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго (финансового поручителя по кредитам рефинансирования) и подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым центробанк также подал около 30 судебных исков, уточнял Бойко.

Центробанк отмечал, что Жеваго пытался обжаловать решение суда, но не уплатил вовремя судебный сбор, в связи с чем Киевский апелляционный суд 13 декабря прошлого года вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу. Это позволило НБУ обратиться в ГИС относительно принудительного исполнения решения райсуда. Однако позже пресс-служба Жеваго уточняла, что решение было обжаловано.

Шевченковский районный суд Киева 1 октября 2019 года принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго 1,539 млрд грн в пользу НБУ в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования, в то же время суд отказал Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора поручительства, заключенного с НБУ.

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с НБУ договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед центробанком. Поскольку Жеваго продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015 года НБУ обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

НБУ 17 сентября 2015 года принял решение об отнесении банка "Финансы и Кредит" в категорию неплатежеспособных. На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, который опосредованно владел долей в 97,67% акций.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

ПГОК - основной актив котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.