В проекте госбюджета-2021 ко второму чтению предлагается увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора и уменьшить на 4 млрд грн расходы на Минобразования

Кабинет министров Украины предлагает в проекте государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис генерального прокурора и уменьшить на 4 млрд грн расходы на Министерство образования и науки, по сравнению с предыдущей редакцией.

В частности, в проекте госбюджета на 2021 год ко второму чтению Кабмин предлагает увеличить расходы на Офис генерального прокурора по сравнению с проектом бюджета к первому чтению на 2,034 млрд грн. Также, среди прочего, предлагается увеличить расходы: на аппарат Министерства внутренних дел – на 797,4 млн грн, на Госпотребслужбу - на 538,1 млн грн, на Министерство иностранных дел – на 498,2 млн грн, на Министерство здравоохранения – на 3,946 млрд грн, на Министерство энергетики на 350 млн грн, на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 491,1 млн грн, на Министерство инфраструктуры на 2,405 млн грн, на Министерство молодежи и спорта – на 427,3 млн грн, на Министерство культуры и информационной политики – на 1,146 млрд грн и на Государственное космическое агентство – на 549,5 млн грн.

В то же время, правительство предлагает сократить на 130 млн грн расходы на Государственное управление делами, на 1,129 млрд грн – на государственные капитальные расходы на разработку и реализацию инвестиционных проектов, на 4,097 млрд грн - на Министерство образования и науки, на 8,5 млрд – на Пенсионный фонд и на 4,86 млрд – на Государственный фонд регионального развития.

Как сообщалось, ко второму чтению дефицит в проекте госбюджета на 2021 год был снижен с 6% до 5,5% ВВП - на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн. В первоначальном проекте доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,331 трлн грн. Новая редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.